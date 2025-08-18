Aktualizacja: 18.08.2025 09:10 Publikacja: 18.08.2025 04:06
Choć ogółem rynek produktów spożywczych i chemicznych powoli rośnie, a wydatki na ten cel w ostatnich 12 miesiącach wzrosły o 1,7 proc., to alkoholi to nie dotyczy. Ten sektor skurczył się o 5,6 proc. – wynika z najnowszych danych NielsenIQ, które „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.
Z danych firmy wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Polacy wydali na alkohole niemal 52 mld zł, w tym 24 mld zł na alkohole mocne, a sektor skurczył się o 0,1 proc. Z kolei budżet na piwo i cydr spadł aż o 4,5 proc. do 22,8 mld zł. Wydatki na wina stanowiły 4,9 mld zł, co oznacza rdr spadek o 1,8 proc.
- Nadal w Polsce króluje piwo. Jest to największa kategoria, odpowiada za ponad 44 proc. wydatków na alkohol i za 85 proc. konsumowanego alkoholu – mówi Anna Wagner z NielsenIQ. – Jest to również kategoria, której wciąż nie udało się wyjść z kryzysu i mierzy się z dużymi spadkami wartości i wielkości sprzedaży, odpowiednio 4,5 proc. i 6,2 proc. Te wyniki sterowane są standardowymi wariantami alkoholowymi. Piwa alkoholowe smakowe, a także bezalkoholowe zarówno smakowe jak i bez dodatków smakowych radzą sobie bardzo dobrze, jednak nie na tyle, aby zrekompensować spadki klasycznego piwa – dodaje.
Dla rynku taka sytuacja to oczywiście wyzwanie, ale to efekt nie tylko ograniczenia wydatków konsumpcyjnych, wpływ mają także nowe zwyczaje konsumenckie i trendy prozdrowotne.
- W ostatnim czasie zmienia się profil konsumpcji – konsumenci prowadzą coraz zdrowszy tryb życia, świadomie wybierają alkohole premium, warianty o obniżonej zawartości alkoholu, rezygnują z wysokoprocentowych alkoholi, ale także coraz częściej odchodzą od piwa – mówi Joanna Dolęga-Semczuk, członek zarządu, dyrektor ds. handlu i logistyki w firmie Henkell Freixenet Polska. – To otwiera przestrzeń, w której my już jesteśmy bardzo aktywni – mowa o jakościowych winach musujących i całej kategorii bezalkoholowych zamienników. Widzimy wiele możliwości, a zmieniający się profil konsumenta traktujemy jako impuls do rozwoju – dodaje.
- Trendy sprzyjają branży winiarskiej. Coraz większe znaczenie ma umiar i „powściągliwość” w konsumpcji alkoholu. Pamiętajmy, że wino to nie tylko alkohol, tak jak to jest w przypadku napojów spirytusowych czy też piw produkowanych na masową skalę. Wino to spotkanie, rozmowa, radość, akt dzielenia się, słowem – doświadczenie. To element tradycji i kultury od czasów starożytnych – mówi Krzysztof Apostolidis, prezes firmy Partner Center.
Im mniejsze powierzchnie sprzedaży, tym większe znaczenie w obrotach właśnie alkoholi i papierosów. W najmniejszych placówkach to nawet 40-50 proc., zatem takie spadki są dla handlu wyzwaniem. – Na spadki sprzedaży istotny wpływ ma utrzymująca się presja cenowa – zarówno w wyniku podwyżek akcyzy w 2025 r., jak i wyższych kosztów produkcji, logistyki oraz energii. W efekcie konsumenci coraz częściej ograniczają zakupy w tym segmencie – ocenia Luiza Urbańska, młodsza manager ds. komunikacji i PR w Aldi Polska. – Mamy też do czynienia z wyraźną zmianą stylu życia, szczególnie w młodszych grupach wiekowych. Coraz większe znaczenie mają trendy związane ze zdrowiem, sportem i świadomym odżywianiem, które przekładają się na spadek konsumpcji alkoholu – dodaje. W efekcie widać to również w rosnącej popularności napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych – zarówno piw, jak i alternatyw w segmencie ready-to-drink i napojów izotonicznych.
– Zdecydowanie obserwujemy zmianę nawyków, silny trend no-lo, ale także rosnącą dostępność alkoholi 0 proc., która obejmuje piwa i inne alkohole. W tym też kierunku budujemy naszą ofertę, zwiększając udział alkoholi 0 proc. – przyznaje Patrycja Kamińska, rzecznik Netto.
NielsenIQ podaje, że w przypadku wódki, na którą wydaliśmy ponad 17,6 mld zł, widać spadek wartościowy o 0,8 proc., zaś ilościowy o 4,3 proc. – Spadki głównie sterowane są przez sklepy małoformatowe, gdzie skoncentrowane jest niemal 60 proc. wartości sprzedaży. Warianty smakowe rosną tylko wartościowo, o niemal 3 proc. – dodaje Anna Wagner.
Cydr z kolei wzrósł ilościowo o 1,9 proc. mimo spadków wariantów podstawowych, czyli jabłkowych i gruszkowych. Zyskują za to te produkowane z innych owoców. Także wartość sprzedaży whisky w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 2 proc., dzięki dobrym wynikom sieci dyskontowych.
– Uważnie obserwujemy trendy i na bieżąco na nie reagujemy. Na sprzedaż alkoholu wpływa wiele czynników, m.in. ogólny spadek konsumpcji alkoholu procentowego i rosnące zainteresowanie produktami bezalkoholowymi, a także warunki pogodowe. Tegoroczne lato jest chłodne, co przekłada się na spadek sprzedaży części asortymentu alkoholowego. W tym roku największy wzrost sprzedaży odnotowała kategoria whisky, wódek smakowych oraz likierów ziołowych – mówi Katarzyna Wielgus, menedżerka kategorii w sieci Biedronka. – W ostatnich 12 miesiącach szczególnie widoczny jest dynamiczny wzrost zainteresowania alkoholami 0 proc. – w ujęciu wolumenowym osiągnęły one dwucyfrowe tempo wzrostu. To efekt m.in. popularności zdrowszego stylu życia, większej świadomości konsumentów oraz nowych wzorców zakupowych młodych dorosłych – dodaje.
Dane wskazują, że wersje bezalkoholowe największe znaczenie mają w wartości sprzedaży piw – jest to ok. 7,5 proc. Na drugim miejscu są wina odalkoholizowane, które odpowiadają za ok. 2,2 proc. wartości sprzedaży całej kategorii (przy czym w przypadku samych win musujących znaczenie wariantów bezalkoholowych sięga aż 5,7 proc. wartości sprzedaży tego segmentu), a na trzecim miejscu uplasował się odpowiednik ginu z 1,4 proc.
