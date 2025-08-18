Dla rynku taka sytuacja to oczywiście wyzwanie, ale to efekt nie tylko ograniczenia wydatków konsumpcyjnych, wpływ mają także nowe zwyczaje konsumenckie i trendy prozdrowotne.

- W ostatnim czasie zmienia się profil konsumpcji – konsumenci prowadzą coraz zdrowszy tryb życia, świadomie wybierają alkohole premium, warianty o obniżonej zawartości alkoholu, rezygnują z wysokoprocentowych alkoholi, ale także coraz częściej odchodzą od piwa – mówi Joanna Dolęga-Semczuk, członek zarządu, dyrektor ds. handlu i logistyki w firmie Henkell Freixenet Polska. – To otwiera przestrzeń, w której my już jesteśmy bardzo aktywni – mowa o jakościowych winach musujących i całej kategorii bezalkoholowych zamienników. Widzimy wiele możliwości, a zmieniający się profil konsumenta traktujemy jako impuls do rozwoju – dodaje.

- Trendy sprzyjają branży winiarskiej. Coraz większe znaczenie ma umiar i „powściągliwość” w konsumpcji alkoholu. Pamiętajmy, że wino to nie tylko alkohol, tak jak to jest w przypadku napojów spirytusowych czy też piw produkowanych na masową skalę. Wino to spotkanie, rozmowa, radość, akt dzielenia się, słowem – doświadczenie. To element tradycji i kultury od czasów starożytnych – mówi Krzysztof Apostolidis, prezes firmy Partner Center.

Wyzwanie dla sklepów

Im mniejsze powierzchnie sprzedaży, tym większe znaczenie w obrotach właśnie alkoholi i papierosów. W najmniejszych placówkach to nawet 40-50 proc., zatem takie spadki są dla handlu wyzwaniem. – Na spadki sprzedaży istotny wpływ ma utrzymująca się presja cenowa – zarówno w wyniku podwyżek akcyzy w 2025 r., jak i wyższych kosztów produkcji, logistyki oraz energii. W efekcie konsumenci coraz częściej ograniczają zakupy w tym segmencie – ocenia Luiza Urbańska, młodsza manager ds. komunikacji i PR w Aldi Polska. – Mamy też do czynienia z wyraźną zmianą stylu życia, szczególnie w młodszych grupach wiekowych. Coraz większe znaczenie mają trendy związane ze zdrowiem, sportem i świadomym odżywianiem, które przekładają się na spadek konsumpcji alkoholu – dodaje. W efekcie widać to również w rosnącej popularności napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych – zarówno piw, jak i alternatyw w segmencie ready-to-drink i napojów izotonicznych.

– Zdecydowanie obserwujemy zmianę nawyków, silny trend no-lo, ale także rosnącą dostępność alkoholi 0 proc., która obejmuje piwa i inne alkohole. W tym też kierunku budujemy naszą ofertę, zwiększając udział alkoholi 0 proc. – przyznaje Patrycja Kamińska, rzecznik Netto.