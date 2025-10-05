Żywność na świecie tanieje. Gwałtownie spadają ceny masła i cukru

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego indeks FAO odnotował spadek i co na to wpłynęło?

Co powoduje spadek cen zbóż?

Dlaczego ceny produktów mlecznych, w tym masła, odnotowały spadek?

Jakie zjawiska wpłynęły na wzrost cen mięsa, szczególnie wołowiny i baraniny?

To, co dzieje się na światowych rynkach żywności śledzi Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W piątek podała, że wyznaczany przez nią indeks światowych cen żywności we wrześniu sięgnął średnio 128,8 pkt (o 0,9 pkt. mniej niż w sierpniu). To pierwszy spadek indeksu po trzech miesiącach wzrostów.

Spadały ceny produktów w czterech z pięciu kategorii obserwowanych przez FAO. Spadki subindeksów cen zbóż, nabiału, cukru i olejów roślinnych przeważyły ​​nad wzrostem indeksu cen mięsa. W sumie podstawowy indeks światowych cen żywności był o 4,2 pkt. (3,4 proc.) wyższy niż we wrześniu 2024 r., ale o 31,4 pkt. (19,6 proc.) niższy od szczytu osiągniętego w marcu 2022 r., po pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę.

Zboża – ceny pszenicy idą w dół

Wskaźnik cen zbóż FAO wyniósł średnio we wrześniu 105 pkt, co oznacza spadek o 0,6 pkt. (0,6 proc.) w porównaniu z sierpniem. To także o 8,5 pkt. (7,5 proc.) poniżej poziomu z września 2024 r. Światowe ceny pszenicy spadły we wrześniu trzeci miesiąc z rzędu, głównie z powodu ograniczonego popytu międzynarodowego i potwierdzenia dużych zbiorów w Federacji Rosyjskiej i innych kluczowych krajach produkujących w Europie i Ameryce Północnej. Ceny kukurydzy również spadły, w związku z prognozami obfitych dostaw w krajach eksportujących – Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Pozytywnie na notowania kukurydzy wpłynęło też tymczasowe zawieszenie podatków eksportowych na zboże w Argentynie.