Żywność na świecie tanieje. Gwałtownie spadają ceny masła i cukru

To, co dzieje się na światowych rynkach żywności śledzi Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W piątek podała, że wyznaczany przez nią indeks światowych cen żywności we wrześniu sięgnął średnio 128,8 pkt (o 0,9 pkt. mniej niż w sierpniu). To pierwszy spadek indeksu po trzech miesiącach wzrostów.
Spadały ceny produktów w czterech z pięciu kategorii obserwowanych przez FAO. Spadki subindeksów cen zbóż, nabiału, cukru i olejów roślinnych przeważyły nad wzrostem indeksu cen mięsa. W sumie podstawowy indeks światowych cen żywności był o 4,2 pkt. (3,4 proc.) wyższy niż we wrześniu 2024 r., ale o 31,4 pkt. (19,6 proc.) niższy od szczytu osiągniętego w marcu 2022 r., po pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę.
Wskaźnik cen zbóż FAO wyniósł średnio we wrześniu 105 pkt, co oznacza spadek o 0,6 pkt. (0,6 proc.) w porównaniu z sierpniem. To także o 8,5 pkt. (7,5 proc.) poniżej poziomu z września 2024 r. Światowe ceny pszenicy spadły we wrześniu trzeci miesiąc z rzędu, głównie z powodu ograniczonego popytu międzynarodowego i potwierdzenia dużych zbiorów w Federacji Rosyjskiej i innych kluczowych krajach produkujących w Europie i Ameryce Północnej. Ceny kukurydzy również spadły, w związku z prognozami obfitych dostaw w krajach eksportujących – Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Pozytywnie na notowania kukurydzy wpłynęło też tymczasowe zawieszenie podatków eksportowych na zboże w Argentynie.
We wrześniu drożało sorgo i jęczmień, przy czym w przypadku tego ostatniego był to trzeci z rzędu miesięczny wzrost. O 0,5 proc. spadły natomiast cen ryżu, na co wpływ miały duże zapasy eksportowe i zmniejszone zamówienia kupców z Filipin i Afryki.
Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wyniósł w zeszłym miesiącu średnio 167,9 pkt., co oznacza spadek o 1,2 pkt. (0,7 proc.) w porównaniu z sierpniem. Nadal jest to jednak o 25 pkt. (18 proc.) więcej niż rok wcześniej. Spadek ten odzwierciedlał głównie niższe notowania oleju palmowego i sojowego, co z nawiązką zrekompensowało wzrosty cen oleju słonecznikowego i rzepakowego.
Międzynarodowe ceny oleju palmowego nieznacznie spadły, głównie z powodu wyższych niż oczekiwano zapasów sierpniowych w Malezji. Olej sojowy taniał drugi miesiąc z rzędu pod presją zwiększonych dostaw z Argentyny po tymczasowym zawieszeniu ceł eksportowych.
Ceny oleju słonecznikowego i rzepakowego nadal z kolei rosły, z powodu utrzymującej się niepewności podaży w regionie Morza Czarnego i w Europie.
Trzeci miesiąc z rzędu szły w dół ceny produktów mlecznych. Wskaźnik FAO wyniósł w ich przypadku we wrześniu średnio 148,3 pkt. i był o 2,6 proc. niższy niż w sierpniu. Było też jednak o prawie 9 proc. powyżej poziomu z roku poprzedniego.
Mocno, bo o 7 proc. taniało masło. Z kolei odtłuszczone mleko w proszku potaniało o 4,3 proc., a pełne mleko w proszku o 3,1 proc. Nieznacznie spadły notowania sera. Relatywnie gwałtowny spadek cen masła odzwierciedlał sezonowy wzrost dostępności śmietany, za sprawą spadku popytu na lody na półkuli północnej. Pomogły także wyższe oczekiwania produkcyjne w Nowej Zelandii. Mimo wszystko jednak ceny masła były o 6,3 proc. wyższe od średniej z 2024 r.
Notowania mleka w proszku spadły głównie z powodu słabszego popytu ze strony kluczowych importerów i silniejszej konkurencji eksportowej. Z kolei ceny sera spadły tylko nieznacznie, gdyż niewielkie rozluźnienie polityki w Unii Europejskiej przy stabilnej produkcji i mniejszym zainteresowaniu eksportem zostało częściowo zrównoważone przez korzystniejsze notowania w Oceanii, gdzie mniejsze dostawy na początku sezonu i większy popyt ze strony azjatyckich nabywców wsparły ceny w Nowej Zelandii.
Wskaźnik cen cukru FAO we wrześniu wyniósł średnio 99,4 pkt., co oznacza spadek o 4,2 pkt. (4,1 proc.) w porównaniu z sierpniem. Spadek cen w porównaniu z notowaniami sprzed roku to już jednak aż 26,9 pkt., czyli 21,3 proc. Tym samym ceny cukru znalazły się na najniższym poziomie od marca 2021 r.
Co kryje się za tą przeceną? Przede wszystkim wyższa niż oczekiwano produkcja cukru w Brazylii. Dodatkową presję na spadek cen wywierały korzystne perspektywy zbiorów w Indiach i Tajlandii, po obfitych opadach monsunowych. Kraje te zwiększyły też zasiewy.
Z trendu spadkowego wyłamało się we wrześniu tylko mięso. Wyznaczany przez FAO wskaźnik jego cen wyniósł średnio 127,8 pkt., czyli był o 0,9 pkt. (0,7 proc.) powyżej skorygowanego poziomu z sierpnia i o 7,9 pkt. (6,6 proc.) powyżej poziomu sprzed roku. Ustanowił w ten sposób nowy rekord.
Za wzrostem stoją wyższe światowe ceny mięsa wołowego i baraniego. Te pierwsze wzrosły do rekordowo wysokiego poziomu, wspierane przez silny popyt w Stanach Zjednoczonych, gdzie ograniczone dostawy krajowe i korzystna różnica cen nadal zachęcały do importu, zwłaszcza z Australii, gdzie ceny wzrosły. Ceny brazylijskiego mięsa wołowego również wzrosły, wspierane przez silny popyt globalny, kompensujący ograniczony dostęp do Stanów Zjednoczonych po wprowadzeniu wyższych taryf. Światowe notowania mięsa owczego gwałtownie wzrosły w wyniku silnego globalnego popytu importowego w obliczu ograniczonej dostępności eksportu z Oceanii.
Stabilne były ceny mięsa wieprzowego, ponieważ większy popyt na brazylijskie mięso wieprzowe z rynków alternatywnych zrekompensował zmniejszone zakupy ze strony Chin. W Unii Europejskiej wpływ nowych ceł nałożonych przez Chiny na ceny eksportowe wieprzowiny pozostał ograniczony. Notowania mięsa drobiowego pozostały stabilne, odzwierciedlając względnie zrównoważoną sytuację na rynkach światowych, pomimo ograniczeń importowych związanych z lokalnymi ogniskami wysoce zjadliwej ptasiej grypy.
