Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Żywność na świecie tanieje. Gwałtownie spadają ceny masła i cukru

Wrzesień przyniósł spadki cen w większości kategorii produktów żywnościowych na rynkach światowych. Cukier jest najniżej od ponad czterech lat. Masło tanieje od trzech miesięcy. W górę poszły tylko ceny mięsa, najmocniej wołowiny.

Publikacja: 05.10.2025 08:12

Żywność na świecie tanieje. Gwałtownie spadają ceny masła i cukru

Zakupy targ żywność

Foto: Adobe Stock

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego indeks FAO odnotował spadek i co na to wpłynęło?
  • Co powoduje spadek cen zbóż?
  • Dlaczego ceny produktów mlecznych, w tym masła, odnotowały spadek?
  • Jakie zjawiska wpłynęły na wzrost cen mięsa, szczególnie wołowiny i baraniny?

To, co dzieje się na światowych rynkach żywności śledzi Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W piątek podała, że wyznaczany przez nią indeks światowych cen żywności we wrześniu sięgnął średnio 128,8 pkt (o 0,9 pkt. mniej niż w sierpniu). To pierwszy spadek indeksu po trzech miesiącach wzrostów.

Spadały ceny produktów w czterech z pięciu kategorii obserwowanych przez FAO. Spadki subindeksów cen zbóż, nabiału, cukru i olejów roślinnych przeważyły ​​nad wzrostem indeksu cen mięsa. W sumie podstawowy indeks światowych cen żywności był o 4,2 pkt. (3,4 proc.) wyższy niż we wrześniu 2024 r., ale o 31,4 pkt. (19,6 proc.) niższy od szczytu osiągniętego w marcu 2022 r., po pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę. 

Czytaj więcej

Kakao wsparciem dla wzrostu unijnego eksportu żywności
Dane gospodarcze
Kakao wsparciem dla wzrostu unijnego eksportu żywności

Zboża – ceny pszenicy idą w dół

Wskaźnik cen zbóż FAO wyniósł średnio we wrześniu 105 pkt, co oznacza spadek o 0,6 pkt. (0,6 proc.) w porównaniu z sierpniem. To także o 8,5 pkt. (7,5 proc.) poniżej poziomu z września 2024 r. Światowe ceny pszenicy spadły we wrześniu trzeci miesiąc z rzędu, głównie z powodu ograniczonego popytu międzynarodowego i potwierdzenia dużych zbiorów w Federacji Rosyjskiej i innych kluczowych krajach produkujących w Europie i Ameryce Północnej. Ceny kukurydzy również spadły, w związku z prognozami obfitych dostaw w krajach eksportujących – Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Pozytywnie na notowania kukurydzy wpłynęło też tymczasowe zawieszenie podatków eksportowych na zboże w Argentynie.

Reklama
Reklama

We wrześniu drożało sorgo i jęczmień, przy czym w przypadku tego ostatniego był to trzeci z rzędu miesięczny wzrost. O 0,5 proc. spadły natomiast cen ryżu, na co wpływ miały duże zapasy eksportowe i zmniejszone zamówienia kupców z Filipin i Afryki.

Oleje – ceny w dół, ale ciągle wysoko

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wyniósł w zeszłym miesiącu średnio 167,9 pkt., co oznacza spadek o 1,2 pkt. (0,7 proc.) w porównaniu z sierpniem. Nadal jest to jednak o 25 pkt. (18 proc.) więcej niż rok wcześniej. Spadek ten odzwierciedlał głównie niższe notowania oleju palmowego i sojowego, co z nawiązką zrekompensowało wzrosty cen oleju słonecznikowego i rzepakowego.

Międzynarodowe ceny oleju palmowego nieznacznie spadły, głównie z powodu wyższych niż oczekiwano zapasów sierpniowych w Malezji. Olej sojowy taniał drugi miesiąc z rzędu pod presją zwiększonych dostaw z Argentyny po tymczasowym zawieszeniu ceł eksportowych.

Ceny oleju słonecznikowego i rzepakowego nadal z kolei rosły, z powodu utrzymującej się niepewności podaży w regionie Morza Czarnego i w Europie.

Czytaj więcej

Ceny w sklepach wciąż rosną
Handel
Ceny w sklepach wciąż rosną

Produkty mleczne – masło na przecenie

Trzeci miesiąc z rzędu szły w dół ceny produktów mlecznych. Wskaźnik FAO wyniósł w ich przypadku we wrześniu średnio 148,3 pkt. i był o 2,6 proc. niższy niż w sierpniu. Było też jednak o prawie 9 proc. powyżej poziomu z roku poprzedniego.

Reklama
Reklama

Mocno, bo o 7 proc. taniało masło. Z kolei odtłuszczone mleko w proszku potaniało o 4,3 proc., a pełne mleko w proszku o 3,1 proc. Nieznacznie spadły notowania sera. Relatywnie gwałtowny spadek cen masła odzwierciedlał sezonowy wzrost dostępności śmietany, za sprawą spadku popytu na lody na półkuli północnej. Pomogły także wyższe oczekiwania produkcyjne w Nowej Zelandii. Mimo wszystko jednak ceny masła były o 6,3 proc. wyższe od średniej z 2024 r.

Notowania mleka w proszku spadły głównie z powodu słabszego popytu ze strony kluczowych importerów i silniejszej konkurencji eksportowej. Z kolei ceny sera spadły tylko nieznacznie, gdyż niewielkie rozluźnienie polityki w Unii Europejskiej przy stabilnej produkcji i mniejszym zainteresowaniu eksportem zostało częściowo zrównoważone przez korzystniejsze notowania w Oceanii, gdzie mniejsze dostawy na początku sezonu i większy popyt ze strony azjatyckich nabywców wsparły ceny w Nowej Zelandii.

Cukier najtańszy od ponad czterech lat

Wskaźnik cen cukru FAO we wrześniu wyniósł średnio 99,4 pkt., co oznacza spadek o 4,2 pkt. (4,1 proc.) w porównaniu z sierpniem. Spadek cen w porównaniu z notowaniami sprzed roku to już jednak aż 26,9 pkt., czyli 21,3 proc. Tym samym ceny cukru znalazły się na najniższym poziomie od marca 2021 r. 

Co kryje się za tą przeceną? Przede wszystkim wyższa niż oczekiwano produkcja cukru w Brazylii. Dodatkową presję na spadek cen wywierały korzystne perspektywy zbiorów w Indiach i Tajlandii, po obfitych opadach monsunowych. Kraje te zwiększyły też zasiewy. 

Czytaj więcej

Naukowcy wzywają, by jeść o połowę mniej mięsa. „Mamy kryzys planetarny”
Przemysł spożywczy
Naukowcy wzywają, by jeść o połowę mniej mięsa. „Mamy kryzys planetarny”

Mięso z rekordem

Z trendu spadkowego wyłamało się we wrześniu tylko mięso. Wyznaczany przez FAO wskaźnik jego cen wyniósł średnio 127,8 pkt., czyli był o 0,9 pkt. (0,7 proc.) powyżej skorygowanego poziomu z sierpnia i o 7,9 pkt. (6,6 proc.) powyżej poziomu sprzed roku. Ustanowił w ten sposób nowy rekord.

Reklama
Reklama

Za wzrostem stoją wyższe światowe ceny mięsa wołowego i baraniego. Te pierwsze wzrosły do rekordowo wysokiego poziomu, wspierane przez silny popyt w Stanach Zjednoczonych, gdzie ograniczone dostawy krajowe i korzystna różnica cen nadal zachęcały do ​​importu, zwłaszcza z Australii, gdzie ceny wzrosły. Ceny brazylijskiego mięsa wołowego również wzrosły, wspierane przez silny popyt globalny, kompensujący ograniczony dostęp do Stanów Zjednoczonych po wprowadzeniu wyższych taryf. Światowe notowania mięsa owczego gwałtownie wzrosły w wyniku silnego globalnego popytu importowego w obliczu ograniczonej dostępności eksportu z Oceanii.

Stabilne były ceny mięsa wieprzowego, ponieważ większy popyt na brazylijskie mięso wieprzowe z rynków alternatywnych zrekompensował zmniejszone zakupy ze strony Chin. W Unii Europejskiej wpływ nowych ceł nałożonych przez Chiny na ceny eksportowe wieprzowiny pozostał ograniczony. Notowania mięsa drobiowego pozostały stabilne, odzwierciedlając względnie zrównoważoną sytuację na rynkach światowych, pomimo ograniczeń importowych związanych z lokalnymi ogniskami wysoce zjadliwej ptasiej grypy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przemysł Spożywczy Rolnictwo Żywność Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ceny

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego indeks FAO odnotował spadek i co na to wpłynęło?
  • Co powoduje spadek cen zbóż?
  • Dlaczego ceny produktów mlecznych, w tym masła, odnotowały spadek?
  • Jakie zjawiska wpłynęły na wzrost cen mięsa, szczególnie wołowiny i baraniny?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

To, co dzieje się na światowych rynkach żywności śledzi Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W piątek podała, że wyznaczany przez nią indeks światowych cen żywności we wrześniu sięgnął średnio 128,8 pkt (o 0,9 pkt. mniej niż w sierpniu). To pierwszy spadek indeksu po trzech miesiącach wzrostów.

Spadały ceny produktów w czterech z pięciu kategorii obserwowanych przez FAO. Spadki subindeksów cen zbóż, nabiału, cukru i olejów roślinnych przeważyły ​​nad wzrostem indeksu cen mięsa. W sumie podstawowy indeks światowych cen żywności był o 4,2 pkt. (3,4 proc.) wyższy niż we wrześniu 2024 r., ale o 31,4 pkt. (19,6 proc.) niższy od szczytu osiągniętego w marcu 2022 r., po pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę. 

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
W tym roku polska wieś weszła w okres żniw z historycznym poziomem inwestycji
Rolnictwo
Dobre pierwsze półrocze polskiego rolnictwa
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski
Rolnictwo
Przekreślone plany wielkich firm. OPR-ów nie będzie
Polskie rolnictwo może na umowie z Mercosur stracić najwięcej w UE. Inni zyskają
Rolnictwo
Polskie rolnictwo może na umowie z Mercosur stracić najwięcej w UE. Inni zyskają
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas śniadania prasowego w siedzibie MRiRW w Wa
Rolnictwo
Krajewski przyspiesza prace nad programem „Aktywny rolnik”. Koniec nieformalnych dzierżaw?
Minister rolnictwa: walczymy o zablokowanie umowy z Mercosurem
Rolnictwo
Minister rolnictwa: walczymy o zablokowanie umowy z Mercosurem
Reklama
Reklama
e-Wydanie