Donald Trump zapowiedział w ubiegłym tygodniu nowe cła w trzech sektorach, które mają wchodzić w życie od 1 października. W poniedziałek wieczorem podpisał proklamację w sprawie pierwszego z nich – branży meblarskiej. Prezydent USA ogłosił, że nakłada cła w wysokości 10 proc. na sprowadzane do Stanów Zjednoczonych drewno i tarcicę oraz 25-proc. cła na wyposażenie kuchenne i łazienkowe (w tym szafki i umywalki), jak i na drewniane meble tapicerowane.

Zgodnie z dokumentem podpisanym przez Trumpa, nowe cła na drewno i artykuły wyposażenia domowego zaczną obowiązywać za dwa tygodnie, o godzinie 12.01 czasu EDT 14 października. To nie koniec – od 1 stycznia stawki celne mają wzrosnąć do 30 proc. na tapicerowane produkty drewniane oraz do aż 50 proc. na szafki kuchenne i łazienkowe importowane z krajów, które nie zdołały osiągnąć porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi.

Jak argumentował amerykański prezydent, import drewna, tarcicy i mebli podważa bezpieczeństwo narodowe USA.

