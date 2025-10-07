Katastrofa w centrum Madrytu. Zawaliła się remontowana kamienica, są ranni

Aktualizacja: 07.10.2025 14:45 Publikacja: 07.10.2025 14:25
Madryt. Służby ratownicze w miejscu, gdzie zawalił się opuszczony budynek
Foto: Reuters/Juan Medina
Według pierwszych doniesień w katastrofie rannych zostało kilka osób, w tym jedna odniosła obrażenia, określane jako ciężkie. Jak podaje „El Pais” szacuje się, że „co najmniej cztery osoby mogą być zaginione”, choć inne źródła informują o dwóch zaginionych osobach. W ruinach pracują już ratownicy z psami tropiącymi.
Zawaliło się co najmniej sześć pięter remontowanego, opuszczonego budynku – donosi „El Pais”.
Budynek był opuszczony, remont przeprowadzany był z zamiarem dostosowania budynku na potrzeby czterogwiazdkowego hotelu, który miał w nim powstać.
Robotnik, pracujący na budowie stwierdził w rozmowie z „El Pais”, że w środku mogło przebywać nawet 40 osób. Relacjonował też, że w momencie zawalenia się budynku słychać było hałas dochodzący z wnętrza, a następnie okolicę spowił kłąb dymu.
Właścicielka salonu fryzjerskiego, który znajduje się naprzeciwko, opowiedziała dziennikarzom, że właśnie otwierała swój salon, gdy nastąpiła katastrofa. - To był przerażający, niezwykle głośny huk. Wszystko było wypełnione białym pyłem, który wyglądał jak dym, ale nim nie był - relaconowała.
Według relacji sąsiadów, na służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie.
Ulica, na której doszło do zdarzenia, została zablokowana.
Artykuł jest aktualizowany
