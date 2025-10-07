Katastrofa w centrum Madrytu. Zawaliła się remontowana kamienica, są ranni

Według pierwszych doniesień w katastrofie rannych zostało kilka osób, w tym jedna odniosła obrażenia, określane jako ciężkie. Jak podaje „El Pais” szacuje się, że „co najmniej cztery osoby mogą być zaginione”, choć inne źródła informują o dwóch zaginionych osobach. W ruinach pracują już ratownicy z psami tropiącymi.

Zawaliło się co najmniej sześć pięter remontowanego, opuszczonego budynku – donosi „El Pais”.

Budynek był opuszczony, remont przeprowadzany był z zamiarem dostosowania budynku na potrzeby czterogwiazdkowego hotelu, który miał w nim powstać.