Katastrofa w centrum Madrytu. Zawaliła się remontowana kamienica, są ranni

Zawalił się remontowany budynek w centrum Madrytu, niedaleko stacji metra Opera - poinformował portal hiszpańskiego dziennika „El Pais”.

Aktualizacja: 07.10.2025 14:45 Publikacja: 07.10.2025 14:25

Madryt. Służby ratownicze w miejscu, gdzie zawalił się opuszczony budynek

Madryt. Służby ratownicze w miejscu, gdzie zawalił się opuszczony budynek

Foto: Reuters/Juan Medina

Bartosz Lewicki

Według pierwszych doniesień w katastrofie rannych zostało kilka osób, w tym jedna odniosła obrażenia, określane jako ciężkie. Jak podaje „El Pais” szacuje się, że „co najmniej cztery osoby mogą być zaginione”, choć inne źródła informują o dwóch zaginionych osobach. W ruinach pracują już ratownicy z psami tropiącymi. 

Zawaliło się co najmniej sześć pięter remontowanego, opuszczonego budynku – donosi „El Pais”. 

Budynek był opuszczony, remont przeprowadzany był z zamiarem dostosowania budynku na potrzeby czterogwiazdkowego hotelu, który miał w nim powstać. 

Robotnik, pracujący na budowie stwierdził w rozmowie z „El Pais”, że w środku mogło przebywać nawet 40 osób. Relacjonował też, że w momencie zawalenia się budynku słychać było hałas dochodzący z wnętrza, a następnie okolicę spowił kłąb dymu. 

Właścicielka salonu fryzjerskiego, który znajduje się naprzeciwko, opowiedziała dziennikarzom, że właśnie otwierała swój salon, gdy nastąpiła katastrofa. - To był przerażający, niezwykle głośny huk. Wszystko było wypełnione białym pyłem, który wyglądał jak dym, ale nim nie był - relaconowała.

Według relacji sąsiadów, na służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie. 

Ulica, na której doszło do zdarzenia, została zablokowana. 

Artykuł jest aktualizowany

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Madryt

