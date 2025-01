WHO o cukrzycy: globalny wzrost przypadków

Zgodnie z danymi przytoczonymi w listopadzie 2024 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w okresie od 1990 do 2022 roku liczba chorych na cukrzycę wzrosła z 200 milionów do 830 milionów w skali globalnej. W 2021 r. cukrzyca i schorzenia nerek będące skutkiem cukrzycy odpowiadały za ponad 2 miliony zgonów na całym świecie. Według danych WHO w 2022 r. ponad połowa osób żyjących z cukrzycą nie przyjmowała leków na cukrzycę. Najniższy zasięg leczenia cukrzycy odnotowano w krajach o niskich i średnich przychodach.