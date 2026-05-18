Zbigniew Ziobro niedawno zauważony został na lotnisku Newark w New Jersey. Niedługo później polityk udzielił wywiadu TV Republika, w którym potwierdził doniesienia mówiące o tym, że znajduje się w Stanach Zjednoczonych. – Poruszam się po USA już po raz trzeci. To niezwykle piękny kraj i najsilniejsza demokracja świata. To także nasz sojusznik wobec niebezpiecznego dziś świata. Myślę, że w USA warto bywać – mówił. Podczas rozmowy odczytane zostało także oświadczenie, w którym przekazano, że polityk zostanie komentatorem politycznym stacji. Były minister sprawiedliwości stwierdził również, że nie uciekł z Polski oraz że posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Agencja Reutera ujawniła teraz kulisy uzyskania amerykańskiej wizy przez byłego ministra sprawiedliwości.

Jak Zbigniew Ziobro trafił do USA? Agencja Reutera ujawnia nowe informacje ws. byłego ministra sprawiedliwości

Jak podaje Reuters, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro miał uzyskać amerykańską wizę dzięki interwencji wysokiego rangą przedstawiciela administracji Donalda Trumpa. Według źródeł dyplomatycznych w sprawę zaangażowany był zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau, który miał nakazać przyspieszenie procedury wizowej dla polityka ściganego w Polsce.

Landau miał polecić ułatwienie i zatwierdzenie wizy dla Ziobry – dzięki temu polityk opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych – zauważa Reuters, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą.

Agencja ustaliła również, że Landau miał dowiedzieć się o sprawie Ziobry od Toma Rose’a, ambasadora USA w Polsce. Według jednego ze źródeł amerykański dyplomata uważał byłego ministra za osobę niesłusznie ściganą.

W artykule podano także, że podczas wydawania poleceń urzędnikom Departamentu Stanu Landau miał uzasadniać pilność sprawy „kwestią bezpieczeństwa narodowego”. Reuters zaznacza jednak, że nie udało się ustalić, dlaczego sprawę zakwalifikowano właśnie w ten sposób.

Christopher Landau odmówił komentarza w sprawie, a rzecznik Departamentu Stanu ograniczył się do stwierdzenia, że „ze względu na poufność dokumentacji wizowej” resort nie ma nic do przekazania. Biały Dom również nie odpowiedział na pytania Reutersa.

Administracja Trumpa i wsparcie dla europejskich konserwatystów

Agencja Reutera zwraca uwagę, że administracja Donalda Trumpa wielokrotnie deklarowała wsparcie dla konserwatywnych środowisk politycznych w Europie. Przedstawiciele obozu Trumpa twierdzą, że europejscy konserwatyści są często ofiarami tzw. „lawfare”, czyli – jak określają to zwolennicy ruchu MAGA – wykorzystywania systemu sądownictwa do walki politycznej.

Reuters przypomina również, że Ziobro był odpowiedzialny za reformy sądownictwa krytykowane przez Unię Europejską.

W ocenie agencji sprawa wyjazdu Ziobry do USA pokazuje, jak trudne pozostają relacje między rządem Donalda Tuska a administracją amerykańską.

Dlaczego były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier

12 maja Ministerstwo Spraw Zagranicznych miało przekazać ambasadzie USA w Warszawie notę dotyczącą wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. „Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie wdzięczne za wskazanie w szczególności, jaki dokument podróży umożliwił Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA oraz daty wjazdu” – można było przeczytać w dokumencie.

Dzień wcześniej Prokuratura Krajowa poinformowała zaś, że prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości.

Przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech – w których zwyciężyła TISZA Pétera Magyara – Zbigniew Ziobro korzystał z azylu politycznego w tym kraju. Nowy premier Węgier zapowiadał jednak – już w kampanii, ale także po głosowaniu – że jeśli wygra wybory, przeprowadzi ekstradycję Ziobry do Polski.

Następca Orbána kilkakrotnie podkreślał, że „Węgry nie będą przyjmować poszukiwanych międzynarodowych przestępców”.

26 zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro miał popełnić 26 przestępstw. Pod koniec 2025 r. – gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości – okazało się, że nie przebywa on w Polsce. Na początku 2026 r. poinformowano, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.

Prokuratura – w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości – zarzuca Ziobrze m.in., że jako szef resortu sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Na początku stycznia pojawiły się informacje, że Ziobro otrzymał od ówczesnych władz Węgier ochronę międzynarodową. Za politykiem wydano list gończy oraz skierowano wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania.