Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W nowym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” ankietowani zostali zapytani, czy są za zrównaniem wieku emerytalnego niezależnie od płci.

Najwięcej wskazań (37 proc.) zebrała odpowiedź „nie”. Ponad co piąty ankietowany (21,9 proc.) ocenił, że powinno się obniżyć wiek emerytalny dla mężczyzn do 60 lat, przy utrzymaniu takiego samego dla kobiet.

Wiek emerytalny w Polsce. Ryszard Petru: Zachęcać kobiety do dłuższej pracy

Mniej niż co piąty uczestnik sondażu (17,7 proc.) uznał, że wiek emerytalny powinien być równy i wynosić 63 lata, co oznaczałoby obniżenie go o dwa lata dla mężczyzn i wydłużenie o trzy dla kobiet. Zrównanie wieku emerytalnego na poziomie 65 lat (co oznaczałoby podniesienie go dla kobiet o pięć lat) poparł mniej więcej co dziesiąty ankietowany (9,4 proc.), zaś co dwudziesty (4,8 proc.) ocenił, że wiek emerytalny powinien wynosić 67 lat dla obu płci.

We wtorek poseł klubu Centrum Ryszard Petru, który kilka miesięcy temu starał się o przywództwo w Polsce 2050 Szymona Hołowni, został zapytany w RMF FM, czy jego zdaniem kobietom w Polsce trzeba podnieść wiek emerytalny. – Uważam, że trzeba zachęcać kobiety do dłuższej pracy poprzez bardzo istotny wzrost ich emerytury – odparł. Dodał, że w obecnym systemie jeśli kobiety będą przechodziły na emeryturę „w minimalnym wieku”, to ich emerytura będzie „bardzo niska”.

– Miałem przyjemność pracować nad systemem emerytalnym w latach 90. Wprowadzono system, który jest z natury tak skonstruowany, żeby był wydolny – ile jest składek, tyle emerytur. Natomiast ma to tę wadę, że jeżeli dłużej żyjemy, to te emerytury są relatywnie niższe – stwierdził.

Petru wyraził pogląd, że system emerytalny „powinien zachęcać dużo bardziej do dłuższej aktywności zawodowej”. Zaznaczył, iż proponował wprowadzenie rozwiązania, by „dorabianie” do emerytury w wysokości do 5 tys. zł miesięcznie było zwolnione od podatku. – Po to, żeby ludziom opłacało się dalej pracować – tłumaczył.

Ryszard Petru: Ważne, żeby Polacy wiedzieli, że opłaca się później przechodzić na emeryturę

W RMF FM poseł był dopytywany o przymus, czyli podniesienie wieku emerytalnego przez polityków. Odpowiedział, że „w Polsce mamy złe doświadczenia z przymusem” i dodał, że „jeżeli jedna partia wprowadza przymus, to potem druga to odkręca i robi z tego sprawę polityczną”. Według niego, jest racjonalne, że opłaca się dłużej pracować, żeby mieć wyższą emeryturę, ale dyskusja na ten temat „nie przekłada się na emocje Polaków, którzy cały czas postrzegają możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę jako swego rodzaju benefit, jako szansę”. – A potem się okazuje, że jest problem – zaznaczył.

– Uważam, że trzeba wprowadzić wszystkie możliwe bodźce i zachęty albo wręcz zniechęcenie Polaków do przechodzenia na wcześniejsze emerytury i wielką akcję edukacyjną – oświadczył w wywiadzie Petru. Dodał, że dobrze byłoby „wyjąć ze sporu politycznego” temat wieku emerytalnego. – Ale w Polsce raczej będzie to trudne – prognozował.

Zaznaczył też, że jako poseł nie może „abstrahować od atmosfery politycznej”. – Ważne jest to, żeby Polacy mieli świadomość tego, że opłaca się dłużej pracować, opłaca się później przechodzić na emeryturę – przekonywał na antenie RMF FM Ryszard Petru. – Pracodawcy nie powinni wypychać na emeryturę osób, które uzyskały minimalny wiek emerytalny, bo jednak jest szansa na znacznie lepsze życie na emeryturze i powinniśmy wprowadzać bardzo mocne bodźce zniechęcające do wcześniejszego przechodzenia (na emeryturę – red.) i zachęcające do dłuższej aktywności zawodowej – kontynuował.

Stanowiska rządowe dla polityków klubu Centrum? Ryszard Petru ujawnia, że rozmowy trwają

W wywiadzie Ryszard Petru – wiceszef klubu Centrum – był też pytany, czy osoby z jego formacji zasiądą w rządzie Donalda Tuska i otrzymają stanowiska ministrów lub wiceministrów. – Rozmawiamy o tym – odparł, zastrzegając, że nie zdradzi kulis rozmów. – Oficjalnie mogę powiedzieć tak: rozmawiamy, natomiast nie chciałbym mówić o czym, w jakim zakresie – zaznaczył. – Są rozmowy i trochę za długo trwają – dodał.

Pytany, czy chciałby zostać wiceministrem w resorcie finansów i gospodarki, poseł powiedział w RMF FM, że chce „mieć wpływ na rzeczywistość w ten czy inny sposób”. – Stanowiska są ważne tak długo, jak mogą się przełożyć na realny wpływ na rzeczywistość – przekonywał.