Péter Magyar przyleciał do Polski wraz z delegacją rządową, w skład której wchodzą wicepremier i minister spraw zagranicznych Anita Orbán, minister gospodarki i energii István Kapitány, minister transportu i inwestycji Dávid Vitézy, minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi, minister rolnictwa i żywności Szabolcs Bóna oraz minister kultury i relacji społecznych Zoltán Tarr.

Nowy premier Węgier rozpocznie wizytę w Polsce od spotkania z kard. Grzegorzem Rysiem. W towarzystwie metropolity krakowskiego następca Viktora Orbána ma zwiedzić Wawel. Węgierska delegacja ma w planach złożenie kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II, przy krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego. Wizyta w katedrze ma mieć charakter prywatny, natomiast przy pomniku papieża planowana jest konferencja prasowa Magyara.

Wizyta Pétera Magyara w Polsce. W planach spotkania z Karolem Nawrockim, Donaldem Tuskiem i Lechem Wałęsą

Z dostępnych zapowiedzi wynika, że szef węgierskiego rządu chce też odbyć spacer ulicami Krakowa, a wieczorem udać się pociągiem do Warszawy. W środę o godz. 12.00 Péter Magyar zostanie przyjęty w Belwederze przez prezydenta Karola Nawrockiego, w stolicy spotka się też z premierem Donaldem Tuskiem.

Szef węgierskiego rządu odwiedzi także Gdańsk, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą i odwiedzi Europejskie Centrum Solidarności. Z Polski Magyar uda się do Austrii, a z Wiednia planuje wrócić do Budapesztu pociągiem.

Tekst jest aktualizowany