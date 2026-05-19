Wrocław, 18.05.2026. Ryszard Ziobro (L) i Tomasz Kwietko-Bębnowski (P) po odebraniu pierwszego w Polsce transkrybowanego bez udziału sądu aktu małżeństwa jednopłciowego.
Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski prowadzą razem życie od blisko pięćdziesięciu lat. Rok temu w Wiedniu zawarli związek małżeński. Po powrocie do Polski złożyli wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu o transkrypcję ich aktu małżeństwa. W poniedziałek ją odebrali.
„Jesteśmy oficjalnie zarejestrowani jako mąż i mąż. Bardzo się z tego cieszymy. Trochę to wszystko trwało, ale dzięki życzliwości urzędników i temu, że skorzystaliśmy z naszych praw, jako pierwsza para w kraju uzyskaliśmy to bez pomocy sądu: po prostu złożyliśmy wniosek” – powiedzieli serwisowi wroclaw.pl. Tomasz Kwietko-Bębnowski i Ryszard Ziobro.
„Czy nasze małżeństwo komuś zagraża? Komu? Nikomu. To świadoma decyzja dotycząca życia dwóch dorosłych osób, która nikomu nie szkodzi” – dodali.
15 maja 2026 roku Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu dokonał transkrypcji ich zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego, a 18 maja małżonkowie odebrali dokument. To pierwsza taka transkrypcja bez wyroku sądu.
Pod koniec ubiegłego roku Wrocław zapewnił, że będzie realizować orzeczenie Trybunału Spraw Unii Europejskiej z 25 listopada 2025, które stwierdza obowiązek transkrypcji aktów małżeństwa jednopłciowego zawartych legalnie w innym kraju UE.
Jak to będzie działać w Polsce? Akt małżeństwa będzie ułatwiał parom jednopłciowym m.in. załatwianie spraw urzędowych. Małżonkowie będą mieli dostęp do dokumentacji medycznej, prawo do renty wdowiej oraz różnego rodzaju świadczenia z ZUS. Pary jednopłciowe nie będą miały możliwości adopcji dzieci.
