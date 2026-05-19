Wcześniej portal Middle East Eye doniósł, że prokuratura Międzynarodowego Trybunału Karnego złożyła w kwietniu tajny wniosek o wydanie nakazu aresztowania ministra finansów Izraela Becalela Smotricza.

Reklama Reklama

Smotricz, przemawiając na konferencji prasowej, nie sprecyzował, kto poinformował go o nakazie aresztowania, a proces ubiegania się o nakazy jest objęty tajemnicą. Nie ujawnił również powodów, dla których MTK się na to zdecydował.

Oskarżenia o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, przymusowe wysiedlenia i segregację rasową

Z informacji podanych przez Middle East Eye wynika, że we wniosku widnieje oskarżenie o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na Palestyńczykach na okupowanym Zachodnim Brzegu. Wśród zarzutów znalazły się przymusowe wysiedlenia, prześladowania i stosowanie systemu segregacji rasowej wobec Palestyńczyków.

Joaw Galant, Beniamin Netanjahu. Wniosek może objąć również Itamara Ben-Gvira

Middle East Eye donosi, że w zeszłym tygodniu przeprowadzono przegląd dowodów w celu rozważenia możliwości wydania dwóch kolejnych nakazów aresztowania, w tym jednego dla ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gvira, ale wnioski te nie zostały jeszcze złożone.

Jeśli sędziowie zatwierdzą wniosek o nakaz aresztowania, Smotricz będzie trzecim izraelskim politykiem objętym postępowaniem MTK, po premierze Benjaminie Netanjahu i byłym ministrze obrony Joawie Galancie

Artykuł jest aktualizowany