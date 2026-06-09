Nowa ulga dla osób z niepełnosprawnościami pojawiła się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten opublikowany został w Rządowym Centrum Legislacji 1 czerwca 2026 r. i obecnie znajduje się na etapie opiniowania.

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Nowa ulga dla osób z niepełnosprawnościami: Zwolnienie z opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej

Projekt zakłada szereg zmian związanych z opłatą miejscową i z opłatą uzdrowiskową, a także podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Kwestią mogącą zainteresować osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów jest ta związana z rozszerzeniem grupy osób, którym przysługuje zwolnienie z opłaty miejscowej i z opłaty uzdrowiskowej.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tego rodzaju zwolnienie w przypadku osób z niepełnosprawnościami przysługuje jedynie osobom niewidomym i ich przewodnikom. Takie rozwiązanie, w ocenie ministerstwa, jest jednak niesprawiedliwe

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy: „Taki zakres zwolnienia, ograniczony jedynie do osób ze wskazanym rodzajem niepełnosprawności, jest niewystarczający z punktu widzenia wspierania aktywności osób niepełnosprawnych oraz równego ich traktowania. Konieczne jest zatem zapewnienie adekwatnego wsparcia innym osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, co wymaga uwzględnienia, w stosowaniu preferencji podatkowych w tych opłatach, również opiekunów takich osób, których rolą jest wsparcie osoby z niepełnosprawnością w realizacji czynności życia codziennego”.

Kto już wkrótce może zostać zwolniony z opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej?

Jeśli proponowany przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki projekt ustawy wejdzie w życie, zwolnienie z opłaty miejscowej i z opłaty uzdrowiskowej przysługiwało będzie:

osobie posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobie do 16. roku życia posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności,

jednej osobie towarzyszącej osobie z niepełnosprawnością.

Ministerstwo, uzasadniając projektowane zmiany, powołuje się na dane z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 r. Zgodnie z nimi ok. 3,5 mln osób posiada orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność, z czego ok. 25 proc. posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Z kolei jak wynika z badania ankietowego „Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych” przeprowadzonego na potrzeby raportu Ministerstwa Sportu i Turystyki, 19 proc. z tych osób z niepełnosprawnościami wyjeżdża w celach turystycznych. „Aktywnych turystycznie jest zatem prawdopodobnie ok. 166,5 tys. osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym” – zauważa resort w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Nowa ulga dla osób z niepełnosprawnościami. Tyle zaoszczędzą

Ministerstwo we wspomnianym uzasadnieniu przypomniało też, czym są opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa.

Pierwsza z nich może zostać wprowadzona w miejscowościach, które mają korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe, a także mają warunki, które umożliwiają pobyt w celach: turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opłata miejscowa może również być pobierana na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Z kolei opłata uzdrowiskowa może być pobierana w miejscowościach położonych na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym.

Obie opłaty mają charakter fakultatywny, a o ich wprowadzeniu decyduje w uchwale rada gminy.

O wysokości opłat decyzję podejmuje również rada gminy. Ustalone stawki nie mogą być jednak wyższe niż te wynikające z ustawy. W 2026 r. maksymalne dzienne stawki wynoszą dla:

opłaty miejscowej – 3,46 zł,

opłaty miejscowej w miejscowościach położonych na obszarach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 4,89 zł,

opłaty uzdrowiskowej – 6,67 zł.

Jeśli projekt ustawy proponowany przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki wejdzie w życie, osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie będą mogli sporo zaoszczędzić w czasie pobytu w miejscowościach pobierających opłaty miejscowe lub uzdrowiskowe.

W przypadku turnusu w sanatorium trwającego 21 dni i odbywającego się w miejscowości pobierającej maksymalną stawkę opłaty uzdrowiskowej (6,67 zł) osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun zaoszczędzą aż 280,14 zł.