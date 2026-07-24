Orzeczenie o niepełnosprawności dotyczy osób do 16. roku życia, natomiast orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest osobom, które ukończyły 16 lat. W obu z nich można znaleźć wskazania określone przez skład orzekający punktami od 1 do 10.

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Wskazania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności: Punkty od 1 do 4

Zawarte w orzeczeniu wskazania wymienione w punktach od 1 do 4 są skierowane do osób z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, czyli osób dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia. Poszczególne punkty dotyczą:

1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,

2. szkolenia, w tym specjalistycznego,

3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

4. uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Jak podaje portal gov.pl, w orzeczeniu o niepełnosprawności (dla osób do 16. roku życia) w punktach 1-4 wskazań wpisuje się wyrażenie „nie dotyczy”.

Punkty od 5 do 7. Co oznaczają?

We wskazaniach określonych w punktach od 5 do 7 znaleźć można m.in. informacje o uprawnieniach do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, usług socjalnych i stałej lub długoterminowej opieki. Poszczególne wskazania dotyczą:

5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,

6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,

7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

Punkty od 8 do 10. Dotyczą m.in. uprawnień do karty parkingowej

W punktach od 8 do 10 znajdują się wskazania dotyczące:

8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym (karta parkingowa). W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia),

10. prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (dotyczy głównie osób leżących i poruszających się na wózkach).

Jak wyjaśnia portal gov.pl, w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności w punkcie 8 wskazań wpisuje się wyrażenie „nie dotyczy”, ponieważ przedmiotowe wskazanie odnosi się do osób, które nie ukończyły 16. roku życia (dzieci).