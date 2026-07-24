Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Orzeczenie o niepełnosprawności dotyczy osób do 16. roku życia, natomiast orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest osobom, które ukończyły 16 lat. W obu z nich można znaleźć wskazania określone przez skład orzekający punktami od 1 do 10.
Zawarte w orzeczeniu wskazania wymienione w punktach od 1 do 4 są skierowane do osób z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, czyli osób dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia. Poszczególne punkty dotyczą:
Jak podaje portal gov.pl, w orzeczeniu o niepełnosprawności (dla osób do 16. roku życia) w punktach 1-4 wskazań wpisuje się wyrażenie „nie dotyczy”.
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We wskazaniach określonych w punktach od 5 do 7 znaleźć można m.in. informacje o uprawnieniach do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, usług socjalnych i stałej lub długoterminowej opieki. Poszczególne wskazania dotyczą:
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W punktach od 8 do 10 znajdują się wskazania dotyczące:
Jak wyjaśnia portal gov.pl, w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności w punkcie 8 wskazań wpisuje się wyrażenie „nie dotyczy”, ponieważ przedmiotowe wskazanie odnosi się do osób, które nie ukończyły 16. roku życia (dzieci).
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