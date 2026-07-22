Projekt przygotowany przez UOKiK wdraża unijne prawo do naprawy i nakłada nowe obowiązki na producentów, sprzedawców oraz serwisy. Regulacje obejmą między innymi pralki, zmywarki, odkurzacze, suszarki, telefony komórkowe, urządzenia chłodnicze, wyświetlacze, serwery oraz rowery i skutery elektryczne. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2026 r.

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Naprawa sprzętu wydłuży ochronę konsumenta

Jak pisaliśmy już jakiś czas temu w „Rzeczpospolitej”, najważniejszą zmianą dla klientów będzie jednorazowe wydłużenie o 12 miesięcy okresu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową, jeżeli konsument wybierze naprawę zamiast wymiany. Obecnie odpowiedzialność ta trwa dwa lata od dnia wydania produktu.

Oznacza to, że gdy na przykład po 18 miesiącach od zakupu zepsuje się pralka, sprzedawca będzie musiał poinformować klienta, że jeśli zdecyduje się na naprawę sprzętu, otrzyma dodatkowy rok ochrony z tytułu zgodności towaru z umową. Jeśli sprzedawca będzie musiał wymienić towar, który jest niezgodny z umową, będzie mógł za zgodą konsumenta dostarczyć mu odnowione urządzenie.

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Producenci będą musieli zapewnić części i możliwość naprawy

Nowe przepisy mają też zobowiązać producentów do naprawiania sprzętów objętych dyrektywą, jeżeli naprawa będzie technicznie możliwa. Ponadto urządzenia mają być projektowane w taki sposób, aby można było je rozmontować, serwisować i naprawiać z wykorzystaniem dostępnych części zamiennych.

Producenci nie będą mogli utrudniać napraw przez blokady techniczne ani odmawiać usługi tylko dlatego, że wcześniejsza naprawa została wykonana poza autoryzowanym serwisem. Ceny części, narzędzi i typowych usług mają być ustalane na poziomie, który nie zniechęca klientów do naprawy. Na czas serwisu konsument będzie mógł otrzymać sprzęt zastępczy bezpłatnie lub za rozsądną opłatą. Oprócz tego zostanie wprowadzony tzw. europejski formularz informacji o naprawie, który będzie przedstawiał warunki usługi. Będzie on przekazywany klientowi na jego żądanie. Przez 30 dni od jego przekazania serwis nie będzie mógł zmienić przedstawionej oferty.

Miliony ton odpadów i obawy o koszty serwisowania

Jak podaje Portal Samorządowy, przedwczesne wyrzucanie produktów, które nadal można naprawić, generuje w Unii Europejskiej około 35 mln ton elektroodpadów rocznie. Wiąże się również ze zużyciem blisko 30 mln ton surowców i emisją ponad 260 mln ton gazów cieplarnianych. Rozwój rynku napraw może przynieść europejskiej gospodarce nawet 4,8 mld euro dodatkowej wartości rocznie.

Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste w komentarzu dla Portalu Samorządowego ocenia, że przepisy są zmianą w dobrym kierunku, a rynek powinien odejść od produkcji tanich, jednorazowych urządzeń. Zwraca jednak uwagę, że określenia takie jak „rozsądna cena” czy „rozsądny czas naprawy” mogą być różnie interpretowane. Jej zdaniem zagrożeniem mogą okazać się wysokie koszty usług oraz kolejki do serwisów, które ponownie skłonią klientów do zakupu nowych urządzeń.