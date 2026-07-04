Nowe przepisy mają uszczelnić system ubezpieczenia zdrowotnego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oznaczony numerem UD428 dotyczy osób znajdujących się w sytuacjach transgranicznych. Chodzi o emerytów i rencistów pobierających polskie świadczenie, którzy pracują lub pracowali w innym państwie Unii Europejskiej, EFTA albo w Wielkiej Brytanii.
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Jak wskazano w opisie projektu, obecne przepisy zawierają luki dotyczące pobierania składek zdrowotnych z zagranicznych emerytur i rent transferowanych na rachunki bankowe w Polsce. Problemem jest również brak pełnej wiedzy ZUS lub innych organów emerytalnych o zmianach w sytuacji zawodowej świadczeniobiorców. Może to prowadzić do tego, że osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie zostanie do niego zgłoszona, a składki nie będą pobierane.
Nowe przepisy mają objąć osoby, które po nabyciu prawa do emerytury lub renty podjęły działalność zarobkową w państwie UE, EFTA lub w Wielkiej Brytanii. Jeżeli z tego powodu zostały wyrejestrowane z polskiego ubezpieczenia zdrowotnego albo w ogóle nie zostały do niego zgłoszone, po zakończeniu pracy będą musiały poinformować o tym ZUS lub inny właściwy organ emerytalny. Na przekazanie informacji przewidziano 14 dni od dnia zakończenia działalności zarobkowej.
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Na tej podstawie organ emerytalny będzie mógł ustalić, czy dana osoba ponownie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pobierania polskiej emerytury lub renty, a następnie zgłosić ją do systemu. Jeżeli świadczeniobiorca nie dopełni tego obowiązku i z tego powodu powstaną zaległości w opłacaniu składek, ZUS będzie mógł potrącić nieopłacone należności bezpośrednio z emerytury lub renty.
Projekt zakłada również rozszerzenie uprawnień Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie przekazywania informacji bankom. NFZ będzie mógł informować bank, czy dana osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. To rozwiązanie odnosi się do osób pobierających zagraniczne emerytury lub renty, które jednocześnie mają prawo do polskich świadczeń.
Informacja będzie mogła zostać przekazana nie tylko w odpowiedzi na zapytanie banku. Jeżeli NFZ wcześniej odpowiedział, że dana osoba nie podlega ubezpieczeniu, ale później zaczęła ona pobierać również polskie świadczenie emerytalno-rentowe, Fundusz będzie mógł zaktualizować dane. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2026 r.
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