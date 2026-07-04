Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oznaczony numerem UD428 dotyczy osób znajdujących się w sytuacjach transgranicznych. Chodzi o emerytów i rencistów pobierających polskie świadczenie, którzy pracują lub pracowali w innym państwie Unii Europejskiej, EFTA albo w Wielkiej Brytanii.

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Zakończenie pracy za granicą trzeba będzie zgłosić

Jak wskazano w opisie projektu, obecne przepisy zawierają luki dotyczące pobierania składek zdrowotnych z zagranicznych emerytur i rent transferowanych na rachunki bankowe w Polsce. Problemem jest również brak pełnej wiedzy ZUS lub innych organów emerytalnych o zmianach w sytuacji zawodowej świadczeniobiorców. Może to prowadzić do tego, że osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie zostanie do niego zgłoszona, a składki nie będą pobierane.

Nowe przepisy mają objąć osoby, które po nabyciu prawa do emerytury lub renty podjęły działalność zarobkową w państwie UE, EFTA lub w Wielkiej Brytanii. Jeżeli z tego powodu zostały wyrejestrowane z polskiego ubezpieczenia zdrowotnego albo w ogóle nie zostały do niego zgłoszone, po zakończeniu pracy będą musiały poinformować o tym ZUS lub inny właściwy organ emerytalny. Na przekazanie informacji przewidziano 14 dni od dnia zakończenia działalności zarobkowej.

Na tej podstawie organ emerytalny będzie mógł ustalić, czy dana osoba ponownie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pobierania polskiej emerytury lub renty, a następnie zgłosić ją do systemu. Jeżeli świadczeniobiorca nie dopełni tego obowiązku i z tego powodu powstaną zaległości w opłacaniu składek, ZUS będzie mógł potrącić nieopłacone należności bezpośrednio z emerytury lub renty.

NFZ przekaże bankom więcej informacji

Projekt zakłada również rozszerzenie uprawnień Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie przekazywania informacji bankom. NFZ będzie mógł informować bank, czy dana osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. To rozwiązanie odnosi się do osób pobierających zagraniczne emerytury lub renty, które jednocześnie mają prawo do polskich świadczeń.

Informacja będzie mogła zostać przekazana nie tylko w odpowiedzi na zapytanie banku. Jeżeli NFZ wcześniej odpowiedział, że dana osoba nie podlega ubezpieczeniu, ale później zaczęła ona pobierać również polskie świadczenie emerytalno-rentowe, Fundusz będzie mógł zaktualizować dane. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2026 r.