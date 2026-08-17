Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów od 2023 r. zostało wpisane na stałe w kalendarz wypłat świadczeniobiorców. Miesiąc wypłaty określa każdorazowo Rada Ministrów w rozporządzeniu. Według tej regulacji czternastki, tak jak w poprzednich latach, zostaną wypłacone we wrześniu.

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„Wypłaty rozpoczną się 1 września. Kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września” – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe świadczenie 1 października.

ZUS wypłaci czternastkę automatycznie razem z emeryturą lub rentą, nie trzeba składać żadnych wniosków.

Od dodatkowego świadczenia ZUS pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na takich samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty. Czternastka pozostaje wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Nie wpływa również na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.

Kto otrzyma 14. emeryturę w pełnej wysokości

W 2026 r. pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że kwota czternastki zmniejsza się o tyle, o ile emerytura lub renta przekracza 2900 zł. ZUS wyjaśnił, że przykładowo osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3500 zł brutto otrzyma czternastkę w wysokości 1378,49 zł brutto.

ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeśli wyniesie ono mniej niż 50 zł brutto. W praktyce oznacza to, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto. Świadczenie nie przysługuje także osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.