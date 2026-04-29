W kwietniu ZUS wypłaca 13. emerytury osobom pobierającym świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Kolejny dodatkowy przelew dla seniorów pojawi się dopiero w drugiej połowie roku. Chodzi o 14. emeryturę. Póki co dokładny termin wypłat nie jest jeszcze znany, choć w poprzednich latach czternastki trafiały do seniorów we wrześniu. Jak przypomina „Fakt”, przepisy określające termin wypłaty 14. emerytury muszą zostać wydane najpóźniej 31 października.

Ile wyniesie 14. emerytura

Czternasta emerytura w pełnej wysokości wyniesie 1978,49 zł brutto. Taką kwotę dostaną osoby, których emerytura lub renta po waloryzacji nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli świadczenie jest wyższe, działa zasada „złotówka za złotówkę”, a dodatek jest odpowiednio pomniejszany. Minimalna wypłata wynosi 50 zł brutto.

Kwota netto będzie jednak niższa. Od czternastki ZUS potrąca bowiem składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Dotyczy to także seniorów z niższymi świadczeniami, którzy jednak mogą odzyskać nadpłacony podatek w rozliczeniu rocznym.

Wniosek do ZUS może zwiększyć wypłatę czternastki

Seniorzy, którzy pobierają stosunkowo niską emeryturę i nie chcą czekać cały rok na zwrot nadpłaconego podatku, mogą złożyć w ZUS druk EPD-21, czyli wniosek o niepobieranie zaliczki na PIT. Dzięki temu świadczenia, w tym również czternastka, nie będą obciążone zaliczką na podatek dochodowy i w efekcie senior otrzyma wyższą kwotę na rękę. Jak informuje „Fakt”, w ten sposób można zyskać od 57 do 237 zł. Taki wniosek warto złożyć, jeśli roczny dochód emeryta nie przekracza 30 tys. zł.

Natomiast jeśli roczne dochody są wyższe niż kwota wolna od podatku, składanie wniosku nie ma sensu, ponieważ w rozliczeniu rocznym może się okazać, że senior ma niedopłatę podatku. Poza tym, jeśli w trakcie roku dochody emeryta przekroczą 30 tys. zł, a wcześniej złożył wniosek EPD-21, ZUS zacznie ponownie pobierać zaliczkę na podatek, w wysokości 12 proc. i bez możliwości odliczenia 300 zł miesięcznie. Dlatego przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić swoje roczne dochody.