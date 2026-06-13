Dariusz Lachman, naczelny lekarz ZUS: w grupie lekarzy orzeczników 50 proc. wakatów jest nieobsadzonych
Reforma systemu orzecznictwa, której wdrażanie zostało rozłożone na kilka etapów (pierwsze kluczowe zmiany obowiązują już od kwietnia), ma na celu poprawę sytuacji związanej ze stanem zatrudnienia lekarzy orzeczników w ZUS. Sytuacja kadrowa w tej grupie jest bardzo trudna. Jeszcze w maju ponad 43 proc. etatów lekarzy (ogółem) pozostawało nieobsadzonych, a w grupie lekarzy orzeczników było 50 proc. wakatów. Od kilku lat utrzymuje się ta niekorzystna tendencja. Nowe regulacje mają to zmienić.
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Jednym z rozwiązań przewidzianych w ustawie jest dopuszczenie do orzekania m.in. pielęgniarek i fizjoterapeutów. Na etapie prac pojawiały się obawy dotyczące rzetelności orzeczeń przez nich wydawanych.
Dariusz Lachman, naczelny lekarz ZUS tłumaczy w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” (całość czytaj TUTAJ), że ten niepokój jest nieuzasadniony.
– Jeśli chodzi o dopuszczenie do orzekania pielęgniarek i fizjoterapeutów, zostało ono potraktowane jako forma wsparcia dla zadań realizowanych przez lekarzy – tłumaczy „Rz” Dariusz Lachman.
Jak zaznacza, będą oni zajmować się wyłącznie określonymi kategoriami spraw, w których posiadają odpowiednie kompetencje.
– W przypadku pielęgniarek chodzi o orzekanie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Kluczowe znaczenie ma tutaj ustalenie, czy ze względu na stan zdrowia osoba orzekana jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania. Nie wymaga to tak szczegółowej analizy schorzeń jak w sprawach rentowych – mówi Dariusz Lachman.
Z kolei fizjoterapeuci, jak wskazuje, będą zajmować się sprawami związanymi z wydawaniem orzeczeń w sprawach związanych ze skierowaniem na rehabilitację w ramach prewencji rentowej prowadzonej przez ZUS.
– Skoro to właśnie oni realizują proces rehabilitacji, mogą również oceniać zasadność kierowania na takie świadczenia. Dzięki temu część obowiązków zostanie zdjęta z lekarzy orzeczników, których nadal brakuje – mówi.
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Natomiast w sprawach rentowych nadal będą orzekać wyłącznie lekarze. I właśnie tutaj pojawia się jedna z najważniejszych zmian.
– Od 1998 r. orzekać mogli wyłącznie lekarze posiadający tytuł specjalisty. Reforma przewiduje możliwość zatrudniania również lekarzy bez specjalizacji, ponieważ niedobory kadrowe są bardzo duże – podsumowuje naczelny lekarz ZUS.
Tacy lekarze będą jednak musieli spełniać określone warunki.
– Jeśli nie posiadają specjalizacji, muszą mieć co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego. Jeśli są w trakcie specjalizacji, muszą ukończyć pierwszy moduł lub – w przypadku specjalizacji jednolitej – odbyć co najmniej trzy lata szkolenia. Będą oni mogli orzekać wyłącznie w pierwszej instancji – wyjaśnia Dariusz Lachman.
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Od 1 stycznia 2027 r. możliwe będzie też przeprowadzanie e-wizyt w postępowaniu orzeczniczym.
– Decyzję o skorzystaniu z takiej formy badania będzie podejmował główny lekarz orzecznik po analizie dokumentacji medycznej i charakteru schorzenia. W wielu przypadkach orzeczenie będzie mogło zostać wydane na podstawie dokumentacji oraz wywiadu przeprowadzonego za pomocą środków komunikacji elektronicznej – mówi „Rz” Dariusz Lachman.
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