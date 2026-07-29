Na dzień przed śmiercią Graham ogłosił, że doszedł do porozumienia z Białym Domem - który przez ponad rok blokował jego inicjatywę - w sprawie poparcia dla tego projektu.

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Ustawa Lindseya Grahama: 100-procentowe cła na największych nabywców ropy i gazu z Rosji, uderzenie we flotę cieni

Przegłosowany projekt upoważnia prezydenta USA do wprowadzenia ceł w wysokości do 100 proc. wobec pięciu największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu - poinformował senator Richard Blumenthal, drugi z jej współautorów. - Została starannie opracowana tak, aby nie uderzać w naszych sojuszników, lecz przede wszystkim w Chiny i Indie - podkreślił.

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Projekt uderza też w rosyjską flotę cieni i pięć państw najbardziej pomagających Rosji w obchodzeniu sankcji dotyczących sektora energetycznego. Ustawa ma także rozszerzać sankcje wobec Iranu – o dodanie tego zapisu apelował prezydent USA Donald Trump. Projekt musi przejść przez Senat, a następnie przez Izbę Reprezentantów, której prace po letniej przerwie zostaną wznowione we wrześniu.

Wołodymyr Zełenski o ustawie, nad którą pracuje Senat USA: Mocny sygnał, duże wsparcie

Głosowanie w Senacie przeprowadzono tuż po spotkaniu przebywającego w USA prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z senatorami na Kapitolu. - Nie chodzi tylko o pieniądze, o to, jak zakończyć finansowanie przez Rosję tej wojny, ale też jest to mocny sygnał dla Europy, dla Ukrainy, to duże wsparcie dla naszego narodu – powiedział Zełenski w rozmowie z dziennikarzami w Kongresie.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że podczas wtorkowych spotkań z prezydentem USA Donaldem Trumpem i senatorami alarmował, iż dla Ukrainy „prawdziwym problemem są systemy antybalistyczne i pociski antybalistyczne”. - Oczywiście przedstawiłem, czego potrzebujemy, jakie są nasze potrzeby. Przekazałem to dziś prezydentowi. Podziękowałem mu za to spotkanie, a teraz przekazałem te informacje senatorom. Będziemy więc próbowali sobie z tym poradzić. To ogromne, ogromne wyzwanie – mówił.

Intensywność walk na Ukrainie (27-28 lipca) Foto: PAP

Po głosowaniu nad dalszym procedowaniem ustawy wprowadzającej dodatkowe sankcje przeciw Rosji senator Blumenthal powiedział, że dokument wysyła przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi następującą wiadomość: - Dni pańskiej wojny są policzone.

- Jest pan po stronie przegrywającej. Lepiej już teraz zasiąść do stołu negocjacyjnego, niż poświęcać kolejne ludzkie życia, marnować następne miliardy, pogrążać własną gospodarkę i niszczyć pozycję Rosji na świecie. Ameryka stoi po stronie Ukrainy - oświadczył senator Demokratów.