Były premier Mateusz Morawiecki, który stoi na czele dotychczasowych działaczy PiS związanych ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus”, we wtorek ogłosił na platformie X „dziesięć filarów”, na których stowarzyszenie „może zbudować” fundamenty państwa.

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Mateusz Morawiecki przedstawił 10 filarów programu „Rozwój Plus”

„Nie ma silnej Polski bez wielkich ambicji. Nie ma wielkich ambicji bez ludzi, którzy je zdefiniują i będą gotowi wziąć odpowiedzialność za ich realizację. Bezpieczeństwo. Rozwój. Suwerenność. Ambicja. Tożsamość. Patriotyzm. To nie hasła wyborcze, ale fundamenty państwa, które chcemy tworzyć razem z Wami” - napisał Morawiecki.

Tymi filarami są: Patriotyzm jako busola każdej decyzji, Szacunek dla prezydenta wybranego przez naród, Bezpieczna Polska, Suwerenna i autonomiczna polityka migracyjna, Uszczelnić system podatkowy, Przyspieszyć budowę polskiej energetyki jądrowej, Stop polityce klimatycznej Unii Europejskiej, Przywrócić wielkie inwestycje strategiczne, Polska w smartfonie, Najpierw zwycięstwo.

Jak podkreślił Morawiecki przez „patriotyzm jako busolę” rozumie, że każdą decyzję gospodarczą, społeczną i międzynarodową politycy „Rozwój Plus” będą podejmować, kierując się „interesem Polski i wartościami Polaków”, a „nie ideologią, nie interesem obcych stolic”.

Dodał, że prezydent Karol Nawrocki jest „jedynym mężem stanu w Polsce”, który ma za sobą „tak silną wolę narodu”. Ocenił, że prezydent jest dziś „najważniejsza instytucjonalną przeciwwagą dla słabego rządu”.

Zaznaczył, że podstawą bezpieczeństwa Polski powinna być liczna i dobrze wyposażona armia, „współpraca w ramach międzymorza” i „silny sojusz z NATO – w tym stałe bazy USA w Polsce”. „To musi być cel nr 1 polskiej polityki zagranicznej w najbliższym czasie” – uważa lider stowarzyszenia „Rozwój Plus”.

Migracja, podatki, energetyka i Zielony Ład. Co znalazło się w programie Morawieckiego?

Odnosząc się do „autonomicznej polityki migracyjnej” Morawiecki ocenił, że „bezpieczeństwo Polaków musi być zawsze najważniejsze”. Według niego Polska „musi zdecydowanie sprzeciwić się paktowi migracyjnemu” i zachować pełną kontrolę nad tym, kto przekracza granice. Jego zdaniem „osoby, które nie są obywatelami Polski i rażąco łamią polskie prawo, powinny tracić prawo pobytu” i „podlegać skutecznemu wydaleniu z kraju”.

Dodał, że uszczelnienie systemu podatkowego to „skuteczne” ograniczenie „wyprowadzania zysków i podatków poza Polskę”. Uzyskane w ten sposób środki powinny zdaniem b. premiera pozwolić na „znaczące podwyższenie drugiego progu podatkowego” i „stworzenie lepszych warunków dla polskich przedsiębiorstw”.

Według Morawieckiego, Polska potrzebuje „stabilnej, nowoczesnej i możliwie taniej” energii, a budowa „dużych elektrowni jądrowych” i rozwój „małych reaktorów modułowych” muszą stać się „prawdziwym priorytetem państwa”.

Morawiecki skrytykował założenia ETS, ETS2, Zielonego Ładu „i innych rozwiązań, które uderzają w przemysł, rolnictwo i portfele obywateli”. Jego zdaniem, założenia te „muszą zniknąć”, a Europa musi być „konkurencyjna i innowacyjna” z „tanią energią” jako fundamentem europejskiego rozwoju.

Podkreślił, że Polska musi „wrócić do ambitnych projektów”, które „budują nowoczesną gospodarkę” i wzmacniają jej niezależność. Wśród technologii, które powinny stać się „kołem zamachowym rozwoju”, wymienił CPK, rozwój polskich kolei, energetykę, porty, przemysł obronny, Izerę (produkcję polskich samochodów elektrycznych) oraz inwestycje w nowe technologie.

Według b. premiera Polska powinna wrócić na pozycję lidera cyfryzacji” i nowych technologii „w służbie obywatela”. „Państwo wygodne, dostępne w każdej gminie i w pełni transparentne dla społeczeństwa to nasz cel” – podkreślił.

Odnosząc się do punktu „Najpierw zwycięstwo” Morawiecki zauważył, że nie chodzi o jego stanowisko ani osobiste ambicje. „Premierem powinien zostać ten, komu Polacy powierzą odpowiedzialność za odbudowę państwa” – podkreślił. Zaznaczył, że najważniejsze jest zwycięstwo i „odsunięcie ekipy, która jest obciążeniem dla Polski”.

Morawiecki o przyszłości w PiS. „Przyjmuję, że zostaliśmy usunięci”

Swój wpis Morawiecki zamieścił w czasie gdy obradował Komitet Polityczny PiS, który miał zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Po posiedzeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę osób, które nie złożyły oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń lub złożyły je na niewłaściwym formularzu; są to 44 osoby. Jak dodał, teraz sprawa kierowana jest do rzecznika dyscypliny partyjnej.

B. premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że komunikat po wtorkowym posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS odbiera jako próbę przeciągania kiepskiego serialu. Przyjmuję, że zostaliśmy usunięci - powiedział Morawiecki przywołując piątkowe słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Co oznacza decyzja PiS? Rzecznik dyscyplinarny zapowiada indywidualne postępowania

Rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski przekazał PAP, że sprawę każdej z 44 osób z PiS, które nie złożyły w terminie deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń, będzie rozpatrywał indywidualnie. Jestem otwarty na rozmowę z każdym z nich, aby mogli przedstawić swoje stanowiska - dodał.