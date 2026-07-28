W ubiegły czwartek o północy minął termin ultimatum, jakie kierownictwo PiS postawiło parlamentarzystom. Mieli oni podpisać deklarację o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność o charakterze politycznym pod groźbą utraty członkostwa w partii. Chodziło przede wszystkim o stowarzyszenie „Rozwój Plus", skupiające zwolenników Mateusza Morawieckiego.

Reklama Reklama

Spodziewano się, że we wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdzi uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie członkostwa ponad 30 parlamentarzystów związanych z tym środowiskiem.

Jeszcze przed głosowaniem prezes PiS Jarosław Kaczyński przekonywał, że część polityków świadomie nie spełniła wymogów statutowych. Z kolei współpracownicy Morawieckiego utrzymywali, że nie zrezygnowali z członkostwa w partii, ponieważ podpisywane oświadczenie dotyczyło wyłącznie przynależności do stowarzyszeń.

Podczas posiedzenia podjęto decyzję o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego partii. Karol Karski ma zdecydować o dalszych losach polityków, którzy nie podpisali deklaracji.

- Deklaracje w ogromnej większości przez członków PiS zostały złożone w odpowiednim terminie. Jest dosyć niewielka grupa osób, która deklaracji nie złożyła lub złożyła na niewłaściwych wzorach. (...) Dzisiaj uruchamia się kolejny etap. Komitet Polityczny zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są 44 osoby, to nie tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego – mówił przed siedzibą partii rzecznik Rafał Bochenek.

- Sprawę skierowano do rzecznika dyscypliny partyjnej. To wymóg, który wynika ze statutu PiS. Na tym rola Komitetu Politycznego się kończy - dodał.

Bochenek wskazał, że rzecznik może podjąć decyzję o upomnieniu, naganie, wykluczeniu z partii lub skierowaniu do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego. Decyzja rzecznika ma zostać ogłoszona w ciągu kilkunastu dni.

- Sprawa każdej osoby będzie rozpatrywana indywidualnie przez rzecznika dyscypliny – mówił dziennikarzom Bochenek.

Rzecznik PiS przekazał, że podczas posiedzenia Komitetu Politycznego jeden członek był przeciwny skierowaniu sprawy do rzecznika. Nie wskazał, który polityk nie popierał takiego rozwiązania.

Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie nowego klubu parlamentarnego

W poniedziałek wieczorem Morawiecki zapowiedział, że po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS odbędzie się spotkanie stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Zapowiedział też, że - w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS - założą oni klub parlamentarny.

Klub w Sejmie może utworzyć co najmniej 15 posłów. Obecnie klub sejmowy Prawa i Sprawiedliwości liczy 186 posłów.

Ilu parlamentarzystów może odejść z PiS? Jak liczne jest środowisko Rozwoju Plus

Jeszcze przed posiedzeniem Komitetu Politycznego doszło do pierwszych zmian w obozie byłego premiera. Politycy związani z „Rozwojem Plus" przekazali, że poseł Grzegorz Lorek opuścił stowarzyszenie i podpisał deklarację wymaganą przez kierownictwo PiS. Informację tę wcześniej potwierdził rzecznik partii Rafał Bochenek.

Komitet Polityczny PiS liczy ponad 50 członków. W jego skład wchodzili również politycy związani ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus", jednak po podjęciu uchwały utracili możliwość dalszego uczestniczenia w pracach tego gremium.