Minister rolnictwa Stefan Krajewski przedstawił najważniejsze działania, które resort zamierza podjąć w kolejnych miesiącach. Dotyczą one przede wszystkim pomocy dla rodzinnych gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, dopłat do nawozów i paliwa oraz zmian w zasadach przyznawania wsparcia rolnikom.

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„Nie zdejmiemy embarga” na ukraiński rzepak

Jednym z najważniejszych elementów planu jest utrzymanie ograniczeń dotyczących importu ukraińskiego rzepaku. Choć część zakładów przetwórczych domaga się otwarcia rynku, minister przekonuje, że pierwszeństwo powinien mieć surowiec wyprodukowany w Polsce. Dopiero po wykorzystaniu krajowych zapasów i stwierdzeniu rzeczywistych braków można byłoby rozważyć inne rozwiązania.

Krajewski jednoznacznie odrzucił możliwość zniesienia embarga na import rzepaku z Ukrainy bez zgody polskich producentów. Jak zaznaczył, tej zgody nie ma, bo rolnicy chcą mieć możliwość sprzedaży własnych zbiorów, szczególnie że tegoroczna produkcja jest niższa. Minister zapewnił, że stanowisko rządu nie zmieni się również pod wpływem nacisków Komisji Europejskiej.

1000 zł do lochy i dopłaty do poniesionych kosztów

Ważny wątek rozmowy dotyczył również rynku trzody chlewnej. Minister zapowiedział nowy program pomocy, który ma być skierowany przede wszystkim do gospodarstw rodzinnych utrzymujących lochy. Będzie on opierał się na dwóch filarach. Pierwszy filar zakłada wypłatę 1000 zł do utrzymywanej lochy. Drugi ma wspierać odbudowę stad – rolnik otrzymałby 500 zł na zakup lochy, a następnie 1500 zł po jej pierwszym wyproszeniu.

Program ma być finansowany z budżetu krajowego. Resort liczy również na dodatkową pomoc z Komisji Europejskiej, która mogłaby zostać przeznaczona na wsparcie innych producentów trzody.

Rolnicy mają otrzymać także dopłaty do nawozów zakupionych po 1 marca. Pomoc będzie uzależniona od faktycznie poniesionych kosztów, dlatego konieczne będzie przedstawienie faktur. Jak zaznaczył minister, „realne jest pięćset złotych do hektara”. Minister zapowiedział również zwiększenie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze maksymalnie do 2 zł.

Mercosur i prace nad definicją aktywnego rolnika

Resort nie rezygnuje też z prac nad definicją aktywnego rolnika oraz z zabezpieczeń dotyczących umowy z państwami Mercosur. Krajewski podkreślił, że celem pozostaje kierowanie pieniędzy do osób faktycznie prowadzących produkcję oraz zwiększanie odporności gospodarstw na kolejne kryzysy.