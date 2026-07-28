Badania przeprowadzone przez naukowców z Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association) określają, jaka ilość kawy dziennie jest bezpieczna dla serca. Oświadczenie naukowe zatytułowane „Kofeina a choroby układu krążenia” opublikowano w czasopiśmie naukowym „Circulation”.

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Ile filiżanek kawy można wypić? Eksperci określili bezpieczną granicę

Najnowsze badania przynoszą dobre wiadomości dla miłośników kawy. Według Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, umiarkowane spożycie kofeiny jest nie tylko bezpieczne, ale u niektórych osób może nawet chronić serce.

Zgodnie z ustaleniami naukowców, spożywanie od trzech do pięciu filiżanek kawy dziennie (w porcjach po 8 uncji, czyli ok. 235 ml) – jest bezpieczne dla większości zdrowych dorosłych.

– Nasz przegląd najnowszych badań wskazuje, że dla większości dorosłych spożycie do 400 mg kofeiny dziennie – co odpowiada nawet pięciu filiżankom kawy bez dodatku cukru czy innych substancji – jest bezpieczne i nie zwiększa ryzyka chorób układu krążenia” – powiedział przewodniczący zespołu ekspertów opracowującego stanowisko naukowe dr n. med. Gregory M. Marcus, profesor na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco.

Eksperci z Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego podkreślają, że taka ilość nie zwiększa ryzyka sercowo-naczyniowego, a w niektórych przypadkach wręcz wiąże się z niższym prawdopodobieństwem wystąpienia groźnych schorzeń. Regularne picie czarnej kawy bez dodatku cukru, syropów czy tłustych śmietanek naukowcy łączą ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania na:

choroby serca,

niewydolność serca,

udar mózgu,

cukrzycę typu 2,

niektóre zaburzenia rytmu serca.

Kiedy kawa szkodzi? Uwaga na dodatki i energetyki

Choć sama czarna kawa niesie za sobą potencjalne korzyści zdrowotne, kluczowy jest sposób jej przygotowania. Dodawanie do napoju cukru, syropów smakowych czy obfitych ilości mleka i śmietanki może skutecznie zniwelować prozdrowotne właściwości naparu.



Ponadto kardiolodzy ostrzegają przed wysokimi dawkami kofeiny, dostarczanymi m.in. przez napoje energetyczne.

– Duże dawki kofeiny, takie jak te znajdowane w napojach energetycznych i szotach energetycznych, mogą wywoływać szkodliwe skutki dla serca i należy ich unikać – dodaje prof. Gregory M. Marcus.

Tego typu produkty potrafią zawierać nawet 3–4 razy więcej kofeiny na uncję niż tradycyjna kawa. Ich nadmierne spożywanie może powodować szkodliwy wpływ na układ krążenia, taki jak zwiększone ryzyko wysokiego ciśnienia krwi oraz zaburzeń rytmu serca.

Naukowcy zastrzegają: Każdy organizm reaguje inaczej

Autorzy stanowiska zaznaczają, że badania nad kofeiną są trudne do ujednolicenia ze względu na różny styl życia badanych oraz fakt, że kawa zawiera wiele innych naturalnych związków, na przykład o działaniu antyoksydacyjnym.

Co więcej, nie ma jednego uniwersalnego przepisu dla każdego. Tempo metabolizowania kofeiny zależy od genetyki, wieku, przyjmowanych leków czy ogólnego stanu zdrowia. Podczas gdy u jednych trzy filiżanki kawy poprawią czujność, u innych mogą wywołać niepokój, kołatanie serca lub bezsenność.

Eksperci radzą, aby uważnie obserwować reakcje własnego organizmu i w razie wątpliwości co do bezpiecznej dawki – skonsultować się z lekarzem.