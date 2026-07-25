Ciężkiej bezsenności doświadcza nawet 8 proc. ludzkości
Bezsenność jest powszechnym zaburzeniem. Wiąże się z poważnymi negatywnymi skutkami dla zdrowia fizycznego i psychicznego, negatywnie wpływa na jakość życia oraz pociąga za sobą istotne konsekwencje ekonomiczne.
Chińscy badacze odkryli jednak, że przyjmowanie kapsułek zawierających mikroby kałowe od zdrowych dawców pomaga w leczeniu objawów przewlekłej bezsenności.
Autorzy najnowszego badania, opisanego w „Journal of Internal Medicine” podkreślają, że skuteczność obecnych opcji leczenia bezsenności jest ograniczona. Leki stosowane w tym celu pomagają w krótkim czasie, ale stosowanie ich w dłużej perspektywie wiąże się z negatywnym wpływem na zdolności poznawcze, stwarzają ryzyko uzależnienia a czasem skuteczność ich działania spada.
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Naukowcy, pod kierunkiem prof. Lin Lu z Uniwersytetu Pekińskiego, przeprowadzili badanie w grupie 80 pacjentów, z których połowa grupy otrzymywała kapsułki z bakteriami kałowymi od zdrowego dawcy (po uprzednim przeleczeniu antybiotykiem), a druga połowa otrzymywała placebo, bez leczenia antybiotykami.
Do oceny efektywności snu wykorzystano polisomnografię, czyli kompleksowe badanie snu, które wykonuje się w warunkach szpitalnych. Polega ono na monitorowaniu u śpiącej osoby takich parametrów, jak czynność serca, praca mięśni czy ruchy gałek ocznych, dzięki wykorzystaniu elektrod rozmieszczonych w różnych partiach ciała.
Po miesiącu okazało się, że osoby przyjmujące kapsułki z bakteriami fekalnymi od zdrowych dawców miały znacznie bardziej wydajny sen nocny i znacznie mniej wybudzeń po zaśnięciu w porównaniu z grupą przyjmującą placebo.
Na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankietach badacze doszli też do wniosku, że u osób, które przyjmowały bakterie od zdrowych dawców, po 2–6 miesiącach poprawiła się jakość snu w porównaniu z grupą kontrolną.
Terapia była dobrze tolerowana. Odnotowano też wzrost ilości i różnorodności mikroorganizmów wchodzących w skład mikrobioty jelitowej pacjentów. - Nasze odkrycia dostarczają dowodów klinicznych na to, że terapia ukierunkowana na mikrobiotę jelitową może stanowić obiecującą nową strategię leczenia przewlekłej bezsenności – skomentował korespondencyjny współautor pracy, dr Yanping Bao z Uniwersytetu Pekińskiego. Jego zdaniem praca ta pogłębia również wiedzę na temat roli osi jelitowo-mózgowej w regulacji snu u ludzi.
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