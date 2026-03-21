Badania: ćwiczenia redukują objawy lęku i depresji u osób cierpiących na bezsenność
Osoby cierpiące na bezsenność często doświadczają dyskomfortu psychicznego w ciągu dnia. Zaburzenia nastroju pogłębiają natomiast problemy ze snem. Zdaniem naukowców, korzyści płynące z ćwiczeń mogą wpływać na poprawę nastroju, a tym samym również na lepszy sen. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „Physiology & Behavior”.
Czytaj więcej
Bezsenność to coraz bardziej powszechny problem. Brak odpowiedniej ilości snu prowadzi do poważnych konsekwencji odczuwanych w ciągu dnia. Wpływa na ogólne samopoczucie, funkcjonowanie zawodowe i życie towarzyskie.
Wiele osób ze zdiagnozowaną bezsennością na co dzień zmaga się z dyskomfortem psychicznym, który objawia się lękiem i depresją. Zdaniem specjalistów, bezsenność, lęk i depresja często wzajemnie się napędzają. Zły sen pogarsza nastrój, a negatywny nastrój zaburza sen. Tworzy to powtarzający się cykl, z którego wyjątkowo trudno się wyrwać.
Badania naukowe sugerują, że poprawa jakości snu może przekładać się na lepszą kondycję psychiczną. Z kolei poprawa stanu psychicznego może zmniejszać problemy ze snem. Naukowcy chcieli zbadać niefarmakologiczne metody terapii, które mogłyby pomóc uporać się z tymi, powiązanymi ze sobą problemami.
Zgodnie z dotychczasową wiedzą naukową, aktywność fizyczna korzystnie wpływa na jakość snu i łagodzi objawy gorszej kondycji psychicznej w ogólnej populacji. Badacze postanowili ustalić, czy korzyści psychiczne płynące z ćwiczeń dotyczą również pacjentów ze zdiagnozowaną bezsennością. Chcieli sprawdzić, czy treningi mogą służyć jako potencjalna alternatywa dla leków nasennych i antydepresantów.
– Poprzednie przeglądy badań sugerowały, że redukcja lęku i efekt antydepresyjny mogą być mechanizmami wyjaśniającymi wpływ ćwiczeń na sen. Ponadto nasze wcześniejsze badania wykazały znaczący spadek tych zmiennych u pacjentów z przewlekłą bezsennością. To zmotywowało nas do przeprowadzenia metaanalizy w celu zbadania poziomu dostępnych dowodów – powiedziała autorka badania, prof. Giselle Soares Passos z Uniwersytetu Federalnego w Jataí w Brazylii.
Czytaj więcej
Aby znaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania, naukowcy przeprowadzili metaanalizę wyników wielu niezależnych badań. Przeanalizowali osiem dużych akademickich baz danych. Pod uwagę wzięli badania porównujące interwencje oparte na aktywności ruchowej z grupą kontrolną, która nie ćwiczyła. Badania objęły 336 uczestników.
Programy ćwiczeń różniły się od siebie. Uczestnicy podejmowali takie aktywności, jak szybki marsz, bieganie na bieżni, jazda na rowerze stacjonarnym, trening siłowy, joga i tai chi. Częstotliwość treningów wahała się od jednej sesji w tygodniu do codziennych ćwiczeń, a programy trwały od 8 do 24 tygodni.
Aby zmierzyć wyniki, wykorzystano specjalne kwestionariusze, pozwalające określić ich stan psychiczny i poziom bezsenności, takie jak Inwentarz Lęku Becka, Skala Depresji Centrum Studiów Epidemiologicznych oraz Wskaźnik Nasilenia Bezsenności. Niektóre badania śledziły również aktywność i sen uczestników za pomocą aktygrafii – czujników noszonych na nadgarstku.
Czytaj więcej
Wyniki badań sugerują, że regularna aktywność fizyczna przynosi wymierne korzyści pacjentom, którzy cierpią na przewlekłe problemy ze snem.
– Praktykowanie regularnych ćwiczeń może zmniejszyć objawy lęku i depresji u pacjentów z bezsennością, a także zredukować jej nasilenie i ograniczyć budzenie się po zaśnięciu – podsumowała prof. Giselle Soares Passos w rozmowie z portalem PsyPost.
Badania wykazały, że regularna aktywność fizyczna znacząco zredukowała objawy lęku w porównaniu z grupami kontrolnymi. Zmniejszyła także objawy depresji u uczestników. Jednocześnie zredukowała również nasilenie bezsenności – u wielu osób wyniki spadły do poziomów wskazujących jedynie na łagodną, podprogową bezsenność. Odnotowano też skrócenie czasu wybudzeń w nocy – uczestnicy spędzali średnio o 9 minut mniej na przewracaniu się z boku na bok po początkowym zaśnięciu, co oznacza, że ich sen stał się bardziej ciągły.
Systematyczne ćwiczenia nie spowodowały jednak znaczącej poprawy w czasie potrzebnym na samo zasypianie. Nie zmienił się też znacząco całkowity czas snu ani jego ogólna wydajność.
Naukowcy zamierzają teraz zbadać, jak ćwiczenia wypadają w bezpośrednim porównaniu z terapią poznawczo-behawioralną (CBT-I), która jest złotym standardem w leczeniu bezsenności, oraz jak aktywność fizyczna może współdziałać z nieinwazyjną stymulacją mózgu lub lekami nasennymi.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas