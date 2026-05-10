Jajka, jak podkreślają badacze, stanowią źródło istotnych składników odżywczych wspierających zdrowie mózgu. Pozytywnie wpływają na pamięć, poprawę funkcji poznawczych i zmniejszenie stresu oksydacyjnego, a także wspierają prawidłowe funkcjonowanie receptorów neuroprzekaźników.

Naukowcy zbadali związek między spożyciem jajek a zapadalnością na Alzheimera

Naukowcy – jak sami podkreślają – podjęli się przeprowadzenia badania ze względu na znaczną lukę w wiedzy na temat związku między dietą, na którą mamy wpływ, a ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera. Celem ich pracy było zbadanie związku między spożyciem jajek a zapadalnością na chorobę Alzheimera.

Badanie objęło 39 498 uczestników, spośród których u 2858 rozwinęła się choroba Alzheimera. Średni czas obserwacji badanych wynosił 15,3 roku.

Naukowcy analizowali spożycie przez uczestników jajek zarówno w sposób widoczny – czyli jedzenie jaj w różnych formach (np. jajecznicy, jajek smażonych czy gotowanych) – jak i w sposób ukryty, na przykład jako składnik wypieków oraz produktów pakowanych (przetworzonych).

Spożywanie jajek wiąże się z niższym ryzykiem zachorowania na chorobę Alzheimera

We wnioskach z badania jego autorzy podkreślili, że „(…) umiarkowane spożycie jajek wiązało się ze znacząco niższym ryzykiem choroby Alzheimera. Wyniki te sugerują potencjalne korzyści neuroprotekcyjne składników odżywczych zawartych w jajkach, spożywanych w ramach zbilansowanej diety”.

– W porównaniu do całkowitego braku spożycia jajek, jedzenie co najmniej pięciu jajek tygodniowo może zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera – przyznał Joan Sabaté, jeden z autorów badania cytowany w komunikacie Loma Linda University Health.

Naukowcy stwierdzili, że jedzenie jednego jajka dziennie przez co najmniej pięć dni w tygodniu zmniejsza ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera nawet o 27 proc. Ryzyko to znacząco zmniejsza nawet rzadsze spożywanie jajek – jedzenie jajek od 2 do 4 razy w tygodniu zmniejsza ryzyko o 20 proc., a jedzenie jajek od 1 do 3 razy w miesiącu zmniejsza ryzyko o 17 proc.

Badacze podkreślili, że umiarkowane spożycie jajek powinno być częścią zbilansowanej diety. – Badania potwierdzają, że jajka są elementem zdrowej diety – powiedziała Jisoo Oh, jedna z autorek badań.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie naukowym „Journal of Nutrition”.