Sterydy anaboliczno-androgenne to syntetyczne pochodne testosteronu, stosowane jako doping w sporcie rekreacyjnym i zawodowym. Te środki, mimo tego, że również mogą być nadużywane, raczej pomija się w terapii leczenia uzależnień. Według Bena Bonentiego z Griffith University, jednego z autorów nowego badania opublikowanego w czasopiśmie „Drugs: Education, Prevention and Policy”, wiele osób trafiających do placówek terapeutycznych zgłasza przede wszystkim problemy związane z alkoholem, metamfetaminą lub innymi substancjami. Stosowanie sterydów może wtedy pozostać na dalszym planie, mimo że wiąże się z dodatkowymi zagrożeniami dla zdrowia psychicznego.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem sterydów?

W najnowszym badaniu naukowcy przeanalizowali dane niemal 19 tys. dorosłych korzystających z usług leczenia uzależnień w Australii w latach 2022–2025. Stosowanie sterydów anaboliczno-androgennych zadeklarowało 521 osób.

Wyniki pokazały, że uczestnicy, którzy stosowali te preparaty w sposób umiarkowanie lub wysoce ryzykowny, zgłaszali większe nasilenie depresji i lęku. Mieli też silniejsze cechy impulsywności.

Naukowcy mówią o konieczności wcześniejszego rozpoznania problemu

Autorzy badania podkreślają, że osoby stosujące sterydy nie zawsze łączą ten fakt z pogorszeniem samopoczucia psychicznego. Z tego powodu mogą nie zdawać sobie sprawy, że jest im potrzebna pomoc terapeutyczna. Naukowcy proponują, aby połączyć rutynowe badania przesiewowe pod kątem stosowania sterydów z oceną zdrowia psychicznego. W ten sposób można byłoby szybciej wykrywać ryzyko i lepiej dopasować pomoc.