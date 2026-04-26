Badanie przeprowadzili naukowcy z Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie we Włoszech, a jego wyniki opublikowali w czasopiśmie naukowym „International Journal of Clinical and Health Psychology”. O badaniach informuje serwis PsyPost.org.

Reklama Reklama

Włoscy naukowcy podważyli powszechną teorię związaną z placebo

Najnowsze badanie podważa powszechną teorię dotyczącą placebo. Zgodnie z nią pacjenci muszą wierzyć, że przyjmują prawdziwy lek, aby placebo zadziałało. Tym samym oszustwo wydaje się niezbędnym warunkiem, aby umysł mógł wywołać wewnętrzne reakcje lecznicze organizmu.

Włoscy badacze postanowili zweryfikować tę teorię. Chcieli sprawdzić, czy poinformowanie pacjentów o przyjmowaniu placebo wpłynie na efekty kuracji. W swoich badaniach skupili się na wpływie placebo na naturalne zmiany fizyczne i psychiczne zachodzące w organizmie człowieka wraz z wiekiem, a związane ze sprawnością, pamięcią i koncentracją.

Czytaj więcej Zdrowie Układ odpornościowy kobiet starzeje się bardziej, niż mężczyzn Naukowcy dowiedli, że wraz z wiekiem układ odpornościowy kobiet zmienia się znacznie bardziej niż układ odpornościowy mężczyzn. Ich ustalenia tłuma...

Jak informacja o placebo wpływa na efekty terapii seniorów?

W badaniu wzięło udział 90 zdrowych dorosłych w wieku od 65 do 90 lat, których naukowcy losowo podzielili na trzy grupy po 30 osób każda.

Pierwsza grupa – kontrolna – nie otrzymała żadnych tabletek.

Druga grupa otrzymała zapas tabletek na trzy tygodnie. W ich przypadku naukowcy zastosowali jednak klasyczną metodę wprowadzania w błąd. Powiedzieli uczestnikom, że otrzymane przez nich tabletki to codzienny preparat multiwitaminowy opracowany specjalnie w celu poprawy zdolności poznawczych, zmniejszenia zmęczenia i obniżenia poziomu stresu. W rzeczywistości tabletki były całkowicie nieskuteczne, ale uczestnicy byli przekonani, że przyjmują pomocny suplement.

Trzecia grupa otrzymała dokładnie te same nieaktywne tabletki. Jednak w ich przypadku badacze zastosowali uczciwe, otwarte podejście. Wyraźnie poinformowali uczestników, że tabletki to po prostu tabletki z cukrem, bez żadnych właściwości terapeutycznych. Oprócz tej informacji naukowcy przedstawili tej grupie krótkie wyjaśnienie dotyczące działania efektu placebo. Badacze wyjaśnili, że zażywanie tabletki może pełnić rolę silnego bodźca psychologicznego. Tłumaczyli, że – podobnie jak w klasycznym eksperymencie Pawłowa – codzienny rytuał zażywania tabletki może wykształcić w organizmie człowieka automatyczne wyzwalanie reakcji chemicznych, które poprawiają samopoczucie.

Przed rozpoczęciem badań oraz po ich zakończeniu wszyscy uczestnicy przeszli serię testów, oceniających m.in. subiektywne odczucia (dotyczące stresu, senności w ciągu dnia oraz ogólnej satysfakcji z życia), sprawność fizyczną (prędkość chodzenia, równowaga w pozycji stojącej oraz zdolność do wielokrotnego wstawania z krzesła), krótkotrwałą pamięć roboczą oraz selektywną uwagę.

Świadome przyjmowanie placebo może pomóc w leczeniu seniorów

Po trzech tygodniach badania grupa świadomie przyjmująca placebo zgłosiła mierzalny spadek poziomu stresu. Był on wyraźnie niższy niż w grupie kontrolnej oraz w grupie nieświadomej przyjmującej placebo. Grupa mająca świadomość przyjmowania placebo uzyskała również lepsze wyniki w obiektywnych testach pamięci krótkotrwałej oraz testach sprawnościowych.

Autorzy badania podkreślają, że chociaż uzyskane przez nich wyniki są obiecujące, to jednak badanie miało kilka ograniczeń. Wśród nich wymieniają m.in. stosunkowo niewielką próbę, krótki czas trwania oraz brak przeprowadzenia u uczestników przed rozpoczęciem eksperymentu badań w kierunku demencji ani innych zaburzeń funkcji poznawczych.

Mimo wspomnianych ograniczeń i konieczności dalszych badań, naukowcy zauważają, że ich koncepcja uczciwego informowania pacjentów o podawanym placebo może być nowym, obiecującym narzędziem w opiece geriatrycznej. Być może lekarze będą mogli, obok standardowych metod leczenia, przepisywać starszym osobom placebo i informować ich o tym. Tego rodzaju terapia będzie tania i pozbawiona skutków ubocznych.