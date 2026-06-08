Autorami opatentowanego rozwiązania są inżynierowie firmy Ortolab oraz prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Za projekt badaczka otrzymała nagrody przyznane przez Naczelną Izbę Lekarską oraz kapitułę konkursu „Zdrowa przyszłość – inspiracje”, gdzie projekt zajął drugie miejsce wśród około 200 zgłoszeń z całego kraju.

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Śląski Uniwersytet Medyczny z patentem na system wspomagający operacje twarzoczaszki

System ma zastosowanie w chirurgii ortognatycznej, obejmującej m.in. leczenie wad zgryzu i deformacji twarzoczaszki wymagających operacyjnego przecięcia, przemieszczenia i stabilizacji fragmentów kości szczęki lub żuchwy. Według autorów technologii nowy system umożliwia ustawianie odłamów kostnych z „mikrometryczną precyzją” na podstawie wcześniejszej analizy komputerowej.

Jak podkreślono w informacji uczelni, obecnie wykorzystywane na świecie systemy planowania operacji pozwalają na cyfrową analizę położenia kości twarzoczaszki, jednak końcowy etap zabiegu nadal opiera się głównie na śródoperacyjnym użyciu płytek ortodontycznych umieszczanych między łukami zębowymi. Zdaniem autorów projektu rozwiązania te nie zawsze zapewniają odpowiednią stabilność i dokładność ustawienia przemieszczanych elementów kostnych.

Technologia opatentowana w Katowicach ma być tańsza niż rozwiązania stosowane dotychczas

SUM wskazał również, że dostępne na rynku systemy nawigacyjne wspomagające tego typu operacje wykorzystują sztywne elementy tytanowe, co znacząco podnosi koszt zabiegów. Opatentowane w Katowicach rozwiązanie ma być tańsze i łatwiejsze do wdrożenia w praktyce klinicznej.

Nowa technologia jest obecnie wykorzystywana w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Katowicach w ramach programu badawczego. Jak podano, z użyciem systemu przeprowadzono dotąd operacje u 10 pacjentów.

Autorzy projektu zwrócili uwagę, że skuteczność zabiegów ortognatycznych zależy nie tylko od samej technologii operacyjnej, ale również od opieki okołooperacyjnej i rehabilitacji pacjentów.