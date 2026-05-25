Wspólny wynalazek naukowców ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zgłoszono w międzynarodowej procedurze PCT pod numerem PCT/IB2021/061015, z zachowaniem pierwszeństwa zgłoszeń dokonanych w Polsce w 2020 r. Patent przyznany został 12 maja przez amerykański urząd patentowy United States Patent and Trademark Office (USPTO).

OXIFlame szansą dla pacjentów z ciężką niewydolnością krążeniowo-oddechową

Mowa o nowym rozwiązaniu medycznym OXIFlame w zakresie technologii wspomagania oddychania oraz pozaustrojowej wymiany gazowej. Urządzenie opracowane przez katowickich naukowców umożliwia efektywną wymianę gazową krwi, przy wykorzystaniu organicznej membrany.

Dzięki temu rozwiązaniu terapia staje się bardziej zbliżona do naturalnych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie. Nowa technologia minimalizuje także ryzyko powikłań, takich jak krwawienia czy zatory, co zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i wydłuża czas użytkowania urządzenia.

Obecnie stosowana technika pozaustrojowej oksygenacji krwi ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) ma duże ograniczenia kliniczne i materiałowe. Z tego powodu terapia może być stosowana jedynie w najcięższych przypadkach w warunkach intensywnej terapii.

OXIFlame ma szansę trafić na rynek międzynarodowy

Rozwiązanie OXIFlame jest chronione wieloma polskimi patentami. Po raz pierwszy zaprezentowane zostało w 2022 r. na konferencji ELSO-ECMO w Bostonie, gdzie uznano je za najbardziej interesujące doniesienie. Zdobyło również nagrodę jury w VI Konkursie Start-Up-Med, w kategorii ośrodek medyczny/naukowy.

Teraz rozwiązanie dzięki uzyskaniu amerykańskiego patentu ma szansę na międzynarodową komercjalizację. Może zostać szeroko wykorzystane m.in. w nowoczesnych systemach ECMO, a także w kardiochirurgii i intensywnej terapii.

– Uzyskanie ochrony patentowej w Stanach Zjednoczonych stanowi istotny krok w procesie umiędzynarodowienia wyników badań naukowych prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz potwierdza wysoki potencjał wdrożeniowy rozwijanych technologii biomedycznych. Przyznany patent zwiększa możliwości komercjalizacji rozwiązania na rynku międzynarodowym oraz otwiera drogę do dalszej współpracy z partnerami przemysłowymi i medycznymi – przyznał współtwórca wynalazku prof. Szymon Skoczyński, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Wydziału Nauk Medycznych ŚUM w Zabrzu, specjalista w zakresie chorób układu oddechowego i patofizjologii oddychania, cytowany przez serwis Medexpress.pl

Twórcy OXIFlame zapewniają, że są otwarci na współpracę z przemysłem biomedycznym, która jest kluczowa dla szybkiego wdrożenia rozwiązania do praktyki klinicznej.