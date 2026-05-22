Z komunikatu szpitala wynika, że u żony i dzieci zakażonego wirusem Ebola mężczyzny nie wykryto zakażenia.

Gorączka krwotoczna Ebola

„W związku z tym, że przebieg choroby może się zmieniać, mężczyzna pozostaje pod ścisłą obserwacją i jest poddawany leczeniu” – głosi komunikat szpitala, który jest placówką specjalizującą się w leczeniu bardzo skomplikowanych przypadków, badań naukowych i wysokospecjalistycznej medycyny.

„Jest otoczony opieką w strefie wysokiego bezpieczeństwa specjalistycznego oddziału izolacyjnego” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie szpital informuje, że u żony chorego i jego czterech dzieci nie wykryto objawów zakażenia i obecnie są oni poddawani kwarantannie w innej części oddziału izolacyjnego. Wstępny test PCR nie wykazał zakażenia wirusem Ebola.

Dlaczego Amerykanin z DR Konga trafił na leczenie do Niemiec? Biały Dom wyjaśnia

Pacjentem berlińskiego szpitala ma być misjonarz i lekarz dr Peter Stafford. Ebolą zakaził się lecząc pacjentów w Demokratycznej Republice Konga, gdzie mieszkał wraz z rodziną.

Biały Dom wyjaśnił, że Stafford i jego rodzina zostali ewakuowani do Niemiec, ponieważ lot tam z DR Konga trwa o 12 godzin krócej niż do USA.

Szpital w Berlinie poinformował, że przestrzeń, w której przebywa zakażony Ebolą i jego rodzina została dostosowana do tego, by być przestrzenią przyjazną dla dzieci. Dzieci mają możliwość widzenia ojca przez szklaną przegrodę, a rozmawiać mogą przez interkom.

W nocy z 20 na 21 maja inny obywatel USA, również lekarz, który miał kontakt w Ugandzie z osobą zakażoną wirusem Ebola, trafił do szpitala w Czechach. Spędzi on 21 dni w kwarantannie w szpitalu uniwersyteckim w Pradze.

Czeskie Ministerstwo Zdrowia zapewniało, że lekarz nie będzie miał kontaktu z obywatelami Czech. W przypadku wykrycia u niego objawów zakażenia od mężczyzny zostaną pobrane próbki, które trafią następnie do laboratorium w Berlinie. Laboratorium w ciągu kilku godzin ma wówczas potwierdzić lub wykluczyć zakażenie.

Wszystkie koszty związane z transportem i opieką nad lekarzem z USA ponosi strona amerykańska.

Według danych WHO do 20 maja w związku z ogniskiem zakażeń wirusem Ebola, związanym z szerzeniem się szczepu Bundibugyo, który pojawił się w DR Konga, u ok. 600 osób podejrzewa się zakażenie (spośród nich 139 zmarło). W DR Konga potwierdzono 51 zakażeń, a w Ugandzie dwa kolejne.

W latach 2014–2016, w czasie pojawienia się dużego ogniska zakażeń wirusem Ebola w zachodniej Afryce zakażonych zostało ponad 28,6 tysiąca osób, a 11 325 zmarło. Było to największe ognisko zakażeń tym wirusem od czasu odkrycia go w 1976 roku Zakażenia wirusem występowały wówczas w Gwinei, Sierra Leone, ale też w USA, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Pierwsze symptomy zakażenia wirusem Ebola przypominają grypę: to gorączka, ból głowy i ogólne zmęczenie. Wraz z rozwojem zakażenia pojawiają się wymioty i biegunka, a czasem niewydolność organów. U niektórych pacjentów dochodzi do krwotoków wewnętrznych i zewnętrznych (stąd mówi się czasem o gorączce krwotocznej).