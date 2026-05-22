Marzyłam o tym od 1550 dni. Łuny i dym nad Moskwą! Żeby tylko udało się trafić w Kreml, choćby małym pociskiem, nawet gdyby tam nie było Putina, ale żeby Rosjanie to zobaczyli. Czasami myślimy z Putinem podobnie, on też wie, że gliniane nogi Rosji są podparte symbolami i kłamstwami. Trump tego nie wie i nie rozumie, ale kiedy zaczął przestrzegać Zełenskiego, żeby nie używał amerykańskiej pomocy wojskowej, by zaszkodzić Rosji – do tego to się sprowadzało – stało się oczywiste, że była to inicjatywa Putina. Pomoc amerykańska dla Ukrainy miała być ograniczona do bronienia się przed ciosami przeciwnika, ale w żadnym wypadku nie powinna była służyć do zadania mu ciosu.