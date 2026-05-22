W piśmie, które opisuje portal wp.pl, Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Dariusz Szostek i Maciej Taborowski chcą „wypracowania działań zmierzających do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego wywołanego niedopuszczaniem prawidłowo wybranych sędziów TK do orzekania”.

Sędziowie: Trybunał Konstytucyjny nie jest prywatną własnością prezesa

Sędziowie zwracają uwagę, że choć jedynie dwoje z nich zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego, cała szóstka złożyła ślubowanie wobec prezydenta. „Odmowa ich dopuszczenia do orzekania stanowi zatem oczywiste naruszenie prawa, a w szczególności art. 194 Konstytucji RP, zgodnie z którym zostali wybrani. Wszelkie orzeczenia, w których przy wyznaczaniu składu nie zostaną uwzględnieni wszyscy sędziowie TK, będą w sposób oczywisty wadliwe”– wskazują.

Ich zdaniem prezes TK Bogdan Święczkowski łamie konstytucję, nie dopuszczając sędziów do orzekania. Jak przy tym podkreślają, „Trybunał Konstytucyjny nie jest prywatną własnością prezesa”.

Autorzy wniosku powołują się również na fakt, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał zabezpieczenie, w którym nakazał, aby „odpowiednie władze powstrzymały się od utrudniania podjęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich”, czyli dopuszczenie nowych sędziów do orzekania w TK.

Przypomnijmy, że prezes TK Bogdan Święczkowski twierdzi, iż nie może dopuścić do orzekania czworga z sześciorga sędziów TK wybranych w marcu przez Sejm w identycznej procedurze, gdyż jego zdaniem nie złożyli oni ślubowania wobec Prezydenta RP, a tym samym nie został przez nich nawiązany stosunek służbowy. Chodzi o Marcina Dziurdę, Annę Korwin-Piotrowską, Krystiana Markiewicza oraz Macieja Taborowskiego.