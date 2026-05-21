Skargę w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej Polska złożyła przeciwko Niemcom w listopadzie 2023 r. Od tego czasu nasz rząd czeka na wyrok w sprawie wieloletniego, głębokiego konfliktu wokół nielegalnego przemieszczania tysięcy ton odpadów na terytorium RP. Opinia rzecznika oznacza, że wkrótce można spodziewać się rozstrzygnięcia.  

O co chodzi w polsko-niemieckim sporze o odpady

Polski rząd twierdzi, że nasz zachodni sąsiad od lat uchyla się od odpowiedzialności w sprawie uprzątnięcia 35 tys. ton odpadów, które z Niemiec trafiły w nielegalny sposób do Polski. W związku z tym w lipcu 2023 r. skierował skargę do Komisji Europejskiej na bierność rządu Republiki Federalnej Niemiec. We wrześniu 2023 r. w Brukseli odbyło się wysłuchanie stron, a w październiku KE przyznała Polsce rację w sporze z Niemcami.

Mimo początkowych zapewnień złożonych pisemnie Komisji Europejskiej, władze w Berlinie nie wykazały żadnej aktywności w celu zapewnienia odbioru odpadów. Nie pomogły też późniejsze wezwania wysyłane z Polski. W rezultacie odpady nadal zalegają w naszym kraju powodując zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ostatecznym krokiem było skierowanie przez Polskę oficjalnej skargi bezpośrednio na wokandę Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Polski „akt oskarżenia” opierał się na trzech fundamentalnych filarach:

1. bezczynność Berlina i całkowite zaniechanie obowiązku uprzątnięcia odpadów z sześciu zidentyfikowanych składowisk.

2. procedury klasyfikacyjne – Warszawa zarzuciła stronie niemieckiej naruszenie zasad klasyfikacji odpadów, co pozwoliło na zastosowanie niewłaściwej procedury zgłoszeniowej i ułatwiło wywóz śmieci za granicę.

3. złamanie zasady lojalnej współpracy – Polska oskarżyła Niemcy o unikanie podjęcia niezbędnych środków i śledztw, które pozwoliłyby na rzetelne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz wykrycie podmiotów odpowiedzialnych za ten proceder.

Rzecznik generalny TSUE twierdzi, że Polska nie wszystko udowodniła

Odpady, których dotyczy polska skarga do TSUE, znajdują się w siedmiu lokalizacjach: w Tuplicach (woj. lubuskie), Starym Jaworze (woj. dolnośląskie), Sobolewie (woj. dolnośląskie), Gliwicach (woj. śląskie), Sarbii (woj. wielkopolskie), Bzowie (woj. wielkopolskie) i Babinie (woj. wielkopolskie). 

W ogłoszonej dziś opinii rzecznik generalny Athanasios Rantos przyjął zniuansowane stanowisko. Jego zdaniem skarga Warszawy zasługuje na uwzględnienie, jednak tylko w odniesieniu do jednej lokalizacji.  Zaproponował, aby Trybunał uznał skargę Polski za zasadną wyłącznie w kwestii niedotrzymania przez Niemcy obligatoryjnego, 30-dniowego terminu na odebranie odpadów ze składowiska w Tuplicach. Chodzi o gigantyczny przerzut blisko 20 tysięcy ton żużli cynkowych. Co istotne, akurat w tym jednym przypadku zarówno Warszawa, Berlin, jak i Komisja Europejska były w pełni zgodne, że transport był nielegalny. Ostatecznie odpady te zostały wywiezione z Polski w grudniu 2024 roku. 

W pozostałej części skarga powinna zostać – zdaniem rzecznika – oddalona. Rantos wskazał, że Polska nie dostarczyła twardych i wymaganych prawem Unii dowodów potwierdzających, że w pozostałych pięciu lokalizacjach doszło do nielegalnego przemieszczenia bezpośrednio z Niemiec lub że śmieci można jednoznacznie powiązać z niemieckimi przedsiębiorstwami.

„Państwo członkowskie wnoszące skargę ma absolutny obowiązek dowieść istnienia uchybienia. W procedurze przed Trybunałem nie można opierać się na domniemaniach ani przypuszczeniach” – przypomniał kategorycznie rzecznik generalny.

Niemcy mogą uniknąć skutków zarzutu o nielojalność

Rzecznik odniósł się również do zarzutu o brak woli kooperacji. Zauważył, że choć sprawa była wysoce skomplikowana, a dyplomatyczne rozbieżności głębokie, oba państwa prowadziły dialog i współpracowały w celu znalezienia rozwiązania. Fakt, że w większości lokalizacji rozmowy te zakończyły się fiaskiem, według Rantosa nie oznacza automatycznego złamania unijnej zasady lojalnej współpracy.

Warto pamiętać, że opinia rzecznika generalnego stanowi jedynie niezależną propozycję rozstrzygnięcia prawnego i nie jest wiążąca dla sędziów TSUE. Sędziowie Trybunału właśnie rozpoczęli oficjalne narady. Ostateczny, wiążący wyrok w tej prestiżowej sprawie zapadnie prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

 sygn. akt C-730/23