Nowe przepisy nie tylko podnoszą kwotę konieczną do zwrotu, ale również precyzują sposób postępowania ze znalezionymi rzeczami. Zmiany zostały wprowadzone na mocy nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu cywilnego.

Reklama Reklama

Znalazłeś pieniądze na ulicy? Taką kwotę trzeba będzie zwrócić

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami znalazca był zobligowany do zwrotu pieniędzy, jeśli znaleziona kwota wynosiła 100 zł. Od 19 maja 2026 r. wartość tę podniesiono do 5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota ta będzie podlegać corocznej waloryzacji. Obecnie minimalna pensja wynosi 4806 zł brutto. W 2026 r. próg wartości znalezionych pieniędzy, które trzeba będzie zwrócić wyniesie zatem 240,30 zł. Dotyczy to również wartości odnalezionych rzeczy drobnych.

Co zrobić ze znalezionymi rzeczami? Nowe wytyczne

Znalezione pieniądze lub rzeczy, tak jak do tej pory, należy przekazać staroście. Znalazca może zawiadomić o ich znalezieniu lub oddać je staroście właściwemu ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub znalezienia rzeczy. Wprowadzono jednak nowe wytyczne dotyczące organu prowadzącego postępowanie poszukiwawcze.

Starostą zobowiązanym do prowadzenia postępowania w celu znalezienia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy będzie tylko starosta właściwy ze względu na miejsce jej znalezienia. Jeśli zatem znalazca odda ją w swoim starostwie, będzie ono musiało zawiadomić o tym starostę właściwego dla miejsca znalezienia rzeczy.

Jak postępować ze znalezionymi dokumentami?

W przypadku znalezienia dokumentów zawierających dane osobowe, o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub miejsca jej pobytu, również powinien niezwłocznie oddać je właściwemu staroście, chyba że dokument zawiera informacje o innym sposobie postępowania. Nie ma tu znaczenia, czy dokumenty zapisane są na nośniku papierowym, czy elektronicznym.

Rzeczy pasażerów będą przechowywane dłużej. Ile jest czasu na odbiór zguby?

Zmieniono również zasady postępowania z rzeczami zgubionymi w środkach transportu publicznego i budynkach publicznych. W sytuacji, gdy nie uda się ustalić ich właściciela, zarządca ma obowiązek przekazać je staroście później niż dotychczas, bo w ciągu 30, a nie 3 dni.

Termin odbioru rzeczy znalezionych w przypadku doręczenia wezwania będzie wynosił do 6 miesięcy. Jeśli natomiast dane właściciela nie są znane – do roku. Jeśli zguba nie zostanie odebrana w tym czasie, stanie się własnością znalazcy lub Skarbu Państwa.

Co z przedmiotami, które mogą zagrażać życiu lub sprzętem wojskowym?

Rozszerzono także katalog podmiotów uprawnionych do przyjmowania znalezionych rzeczy. Jeśli wyglądają one na sprzęt lub ekwipunek wojskowy, można je przekazać staroście lub najbliższej jednostce Żandarmerii Wojskowej.

Jeżeli natomiast znaleziono rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję albo materiały wybuchowe lub rzecz, której oddanie wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia, należy niezwłocznie zawiadomić o miejscu, w którym się ona znajduje, jednostkę policji.

Czy nadal można oczekiwać znaleźnego?

Znalazca, który dopełnił swoich obowiązków, nadal może liczyć na znaleźne. Zgodnie z ustawą, ma prawo żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.