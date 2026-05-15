Abonament RTV będzie wyższy. Tyle zapłacimy w 2027 r.
Jeśli rząd nie wprowadzi do 2027 r. przygotowanych zmian w prawie, od stycznia stawki abonamentu RTV wzrosną. Wyższe będą również kary za brak obowiązkowej opłaty.
W 2026 r. abonament RTV to wydatek rzędu 366 zł za odbiornik telewizyjny i 114 zł za odbiornik radiowy rocznie. Od stycznia 2027 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szykuje podwyżkę opłat. Mają one wynieść:
• 10,80 zł miesięcznie za radio – zamiast obecnej stawki wynoszącej 9,50 zł.
Rocznie będzie to koszt 129,60 zł za odbiornik radiowy i 414 zł za telewizor lub radio i telewizor. Na nieco niższe kwoty mogą liczyć osoby, które zapłacą za cały rok z góry.
Abonament RTV należy płacić nie tylko za telewizor lub radio. Rejestracji i opłatom mogą podlegać również takie urządzenia jak komputery, smartfony...
Osobom, które nie zapłaciły abonamentu RTV grozi kara finansowa. Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika stanowi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2026 r. jest to kwota 285 zł za radio i 915 zł za telewizor lub radio i telewizor. Od 2027 r. kary wyniosą 324 zł za brak abonamentu za radio i 1035 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego i radiowego.
Kontrole prowadzi Poczta Polska. Uprawnieni pracownicy mogą za naszą zgodą i po okazaniu upoważnienia sprawdzić, czy posiadamy radio lub telewizor. Kontrola taka musi wykazać zdolność odbiornika do odbioru programu telewizyjnego lub radiowego.
Nowa opłata audiowizualna ma w założeniu zastąpić abonament RTV i być znacznie łatwiejsza do wyegzekwowania, dzięki temu, że jej pobór miałby zosta...
Każdy posiadacz działającego radia lub telewizora jest zobowiązany do rejestracji odbiornika i płacenia abonamentu RTV. Radio lub telewizor należy zarejestrować w ciągu 14 dni. Niezależnie od liczby posiadanych odbiorników osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są natomiast do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.
Wyjątkiem są osoby uprawnione do zwolnienia z opłat. Należą do nich osoby:
Poczta Polska nie może żądać zgłoszenia wyrejestrowania telewizora jedynie poprzez internetowy formularz albo w drodze osobistego stawiennictwa w s...
