Jeśli rząd nie wprowadzi do 2027 r. przygotowanych zmian w prawie, od stycznia stawki abonamentu RTV wzrosną. Wyższe będą również kary za brak obowiązkowej opłaty.

Abonament RTV w górę. Ile wyniesie w 2027 r.?

W 2026 r. abonament RTV to wydatek rzędu 366 zł za odbiornik telewizyjny i 114 zł za odbiornik radiowy rocznie. Od stycznia 2027 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szykuje podwyżkę opłat. Mają one wynieść:

• 10,80 zł miesięcznie za radio – zamiast obecnej stawki wynoszącej 9,50 zł.

34,50 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny – zamiast obecnych 30,50 zł

Rocznie będzie to koszt 129,60 zł za odbiornik radiowy i 414 zł za telewizor lub radio i telewizor. Na nieco niższe kwoty mogą liczyć osoby, które zapłacą za cały rok z góry.

Wyższe kary za brak abonamentu. Ile wyniosą?

Osobom, które nie zapłaciły abonamentu RTV grozi kara finansowa. Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika stanowi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2026 r. jest to kwota 285 zł za radio i 915 zł za telewizor lub radio i telewizor. Od 2027 r. kary wyniosą 324 zł za brak abonamentu za radio i 1035 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego i radiowego.

Kontrole prowadzi Poczta Polska. Uprawnieni pracownicy mogą za naszą zgodą i po okazaniu upoważnienia sprawdzić, czy posiadamy radio lub telewizor. Kontrola taka musi wykazać zdolność odbiornika do odbioru programu telewizyjnego lub radiowego.

Kto ma obowiązek płacić abonament RTV?

Każdy posiadacz działającego radia lub telewizora jest zobowiązany do rejestracji odbiornika i płacenia abonamentu RTV. Radio lub telewizor należy zarejestrować w ciągu 14 dni. Niezależnie od liczby posiadanych odbiorników osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są natomiast do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.

Wyjątkiem są osoby uprawnione do zwolnienia z opłat. Należą do nich osoby: