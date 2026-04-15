Od wielu lat mówi się o odejściu od abonamentu RTV i zastąpieniu go nową opłatą audiowizualną. W założeniu taki system miałby ułatwić pobór należności, ponieważ dziś wiele osób unika płacenia abonamentu. Nowa opłata miałaby być powiązana ze składaniem deklaracji PIT, a za jej pobór odpowiadałyby urzędy skarbowe. Jednocześnie trzeba podkreślić, że mowa nadal o projekcie, który wciąż czeka na realizację. Ostateczna decyzja wciąż nie zapadła i nadal obowiązuje abonament RTV.

Nowa opłata miałaby być prostsza do poboru niż abonament RTV

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do opłacania abonamentu RTV zobowiązane są gospodarstwa domowe, firmy i instytucje, które korzystają z odbiorników radiowych i telewizyjnych. Środki te służą finansowaniu mediów publicznych. Nie wszyscy wiedzą, że abonament należy płacić nie tylko za telewizor i radio. Jak pisaliśmy niedawno w „Rzeczpospolitej”, rejestracji i opłatom mogą podlegać również takie urządzenia jak komputery, smartfony i tablety, jeśli są dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Potwierdził to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2023 r.

Obecnie prywatni użytkownicy uiszczają tylko jedną opłatę w ramach jednego gospodarstwa domowego, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników. Inaczej wygląda to w przypadku przedsiębiorców, którzy muszą płacić abonament za każdy posiadany odbiornik, również ten znajdujący się w samochodach służbowych. Z konieczności opłacania abonamentu zwolnione są niektóre grupy, np. seniorzy, którzy ukończyli 75 lat oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Obowiązujący obecnie system sprawia, że nawet jeśli dana osoba nie płaci abonamentu, może uniknąć kary. Pracownicy Poczty Polskiej, którzy odpowiadają za kontrolę, muszą bowiem wykazać zdolność odbiornika do odbioru programu telewizyjnego lub radiowego. Kontrola jest z kolei możliwa tylko za zgodą użytkownika i po okazaniu upoważnienia.

W przypadku opłaty audiowizualnej liczba i rodzaj odbiorników nie miałyby już znaczenia. Należność miałaby obciążać każdą osobę fizyczną w wieku od 26 do 75 lat, przy zachowaniu ulg i zwolnień dla wybranych grup. Gdyby ktoś jej nie uiścił, miałyby być stosowane takie same sankcje jak przy innych zaległościach podatkowych, m.in. grzywna albo wszczęcie postępowania karno–skarbowego.

Ile może wynosić opłata audiowizualna?

Według wstępnych założeń opłata audiowizualna miała wynosić około 9 zł miesięcznie od osoby, czyli około 108 zł rocznie. Przy dwóch osobach w gospodarstwie dawałoby to około 216 zł rocznie, przy trzech około 324 zł, a przy czterech około 432 zł. Dla części rodzin nowa opłata byłaby więc niższa od obecnego abonamentu RTV, ale dla większych gospodarstw mogłaby okazać się wyższa. W 2026 r. opłata za radioodbiornik wynosi 9,50 zł miesięcznie, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny 30,50 zł miesięcznie.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi nadal nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle opłata audiowizualna wejdzie w życie. Abonament RTV miałby zostać zniesiony najwcześniej od 1 stycznia 2027 r., ale dopiero po zakończeniu całego procesu legislacyjnego i wejściu ustawy w życie.