Mowa o przygotowywanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości propozycji nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, której założenia zostały właśnie opublikowane na stronach rządu. Co ma się zmienić?

Nieprawidłowo odmierzone paliwo na stacji benzynowej? Grozi za to 500 zł mandatu

Przede wszystkim resort sprawiedliwości proponuje podniesienie wysokości grzywny za wykroczenia wymienione w art. 26 ust. 1 Prawa o miarach. Chodzi o:

- wyrażanie wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne,

-wprowadzanie do obrotu lub użytkowania, stosowanie bądź przechowywanie w stanie gotowości do użycia przyrządów pomiarowych, podlegających prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniających wymagań,

-użytkowanie przyrządów pomiarowych w określonych dziedzinach niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania; dokonywanie legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia,

- świadome utrudnianie organom administracji miar wykonywania ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru.

Za te czyny grozi dziś grzywna w wysokości do 500 zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń do 1 tys. zł. Zdaniem ministerstwa obecna wysokość grzywny za wykroczenia pomiarowe jest zbyt niska i nie ma charakteru działania prewencyjnego lub odczuwalnej sankcji. Świadczyć o tym mają chociażby wyniki kontroli NIK dotyczącej funkcjonowania administracji miar. Audyt przeprowadzony w 2023 r. wykazał bowiem nieprawidłowe odmierzanie wydawanego paliwa przez przyrządy pomiarowe na 33 proc. kontrolowanych stacji benzynowych. Po tej kontroli NIK zawnioskowała o rozważenie podniesienia wysokości grzywien w tej sprawie.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce surowszych kar za wykroczenia pomiarowe

W rezultacie resort Waldemara Żurka proponuje wzrost górnej granicy mandatu do 3 tys. zł. – Pozwoli to na prawidłowe miarkowanie grzywny przy uwzględnieniu stopnia społecznej szkodliwości ujawnionego czynu – argumentuje ministerstwo.

Konsekwencją tych zmian ma być możliwość nakładania wyższych mandatów karnych przez pracowników administracji miar. Grzywny mają być też adekwatne do społecznej szkodliwości naruszeń prawa dotyczących przyrządów pomiarowych służących do odmierzania paliw ciekłych.

– Ustalając maksymalny pułap grzywny na poziomie 3 tys. zł, uwzględniono potrzebę zachowania proporcjonalności. Przyjęto wysokość sankcji, która zwiększa jej skuteczność prewencyjną, ale jednocześnie nie powinna prowadzić do nadmiernego wzrostu liczby odmów przyjęcia mandatu, co mogłoby skutkować zwiększeniem liczby spraw kierowanych do sądów powszechnych. Przyjęty poziom jest zatem kompromisem pomiędzy potrzebą skutecznego przeciwdziałania naruszeniom a koniecznością utrzymania efektywności postępowania mandatowego – argumentuje MS.

Resortowe prace nad projektem w tej sprawie trwają, a przepisy trafią zapewne niebawem do konsultacji. Ministerstwo jednak planuje, że rząd przyjmie propozycję nowelizacji w trzecim kwartale 2026 r.

Etap legislacyjny: wykaz prac rządu