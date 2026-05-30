O incydencie poinformowano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dron uderzył w budynek turbiny Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

„MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej) została poinformowana przez Zaporoską Elektrownię Jądrową (ZNPP), że dron uderzył dziś w budynek turbiny na terenie obiektu, powodując – według przekazanych informacji – wyrwę w jego ścianie” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X.

Jak przekazano w komunikacie, dyrektor generalny MAEA, Rafael Grossi, wyraził „poważne zaniepokojenie tym incydentem”. „Podkreślił, że takie zdarzenie zagraża zarówno siedmiu niezbędnym filarom zapewniającym bezpieczeństwo jądrowe podczas konfliktu, jak i pięciu konkretnym zasadom ochrony ZNPP, które jednoznacznie stanowią, że »nie powinno dochodzić do żadnych ataków jakiegokolwiek rodzaju z terenu elektrowni ani przeciwko niej«” – wskazano.

Szef MAEA Rafael Grossi ostrzega: To igranie z ogniem

Grossi zaznaczył, że „atakowanie obiektów jądrowych jest jak igranie z ogniem”.

Zespół MAEA przebywający w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej zwrócił się o dostęp do uszkodzonego budynku turbiny, aby przeprowadzić jego bezpośrednią inspekcję.

Jak zauważono, był to pierwszy atak dronów na terenie elektrowni od kwietnia 2024 r. MAEA zapowiedziała, że będzie aktualizować informacje w tej sprawie po uzyskaniu przez jej ekspertów dostępu do miejsca zdarzenia i zebraniu dodatkowych szczegółów.

W piątek poinformowano, że Zaporoska Elektrownia Jądrowa (ZNPP) doświadczyła 12-godzinnej przerwy w zasilaniu z powodu wzmożonej aktywności wojskowej w okolicy. Była to najdłuższa tego typu przerwa od początku rosyjskiej okupacji ukraińskiej siłowni w 2022 r.

Obiekt jest największą pod względem mocy (6 GW) elektrownią atomową Europy.