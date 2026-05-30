Informacja o ataku pojawiła się w mediach społecznościowych.

Atak „Ptaków Madziara” w obwodzie ługańskim

„Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy (SBS) przeprowadziły ataki na poligony oraz obóz wojskowy 3. i 36. armii przeciwnika na jego zapleczu operacyjnym. Celem był m.in. posterunek 64. Samodzielnej Brygady Zmotoryzowanej (64. OMSBR) należącej do 35. Armii, która brała udział w działaniach w Buczy w 2022 r.” – czytamy we wpisie opublikowanym przez Roberta „Madziara” Browdiego w serwisie Telegram.

Jak wskazał dowódca, „operację przeprowadzili piloci SBS z 414. Samodzielnej Brygady „Ptaki Madziara” oraz 413. Oddziału „Rajd” w nocy z 29 na 30 maja”.

„Działania były koordynowane przez nowo utworzone Centrum Głębokich Uderzeń SBS. Ataki przeprowadzono na głębokości 70 i 100 km od linii frontu. Łącznie odnotowano 21 potwierdzonych skutecznych trafień (odpowiednio 13 i 8)” – dodał.

Browdi podkreślił, że straty przeciwnika są nadal ustalane. Wskazał jednak, że „według wstępnych danych operacyjnych zginęło lub zostało wyeliminowanych z walki 31 żołnierzy”. 9 osób zostało zabitych, 9 jest rannych, a 13 uznano za zaginione.

Czym są „Ptaki Madziara”

Obecnie Browdi jest dowódcą Samodzielnej Brygady Uderzeniowej Bezzałogowych Samolotów Powietrznych. Początkowo formacja ta była kompanią, która przyjęła nazwę od pseudonimu swojego twórcy – „Ptaki Madziara”. Później rozrosła się do batalionu, potem pułku, aż wreszcie stała się brygadą. Browdi powiedział kiedyś w wywiadzie dla CNN, że zaczął używać dronów, ponieważ on i jego oddział, jednostka piechoty, zostali ostrzelani przez czołgi i artylerię „i [nie widzieliśmy] nikogo, kto próbował nas zabić”. Zaczęli używać dronów do rozpoznania, aby zobaczyć, kto ostrzeliwuje ich pozycje, a następnie zaczęli kupować i stosować do obserwacji drony używane zazwyczaj do celów sportowych i gier.

Jak mówił Browdi, ludzie, którzy dołączyli do jego brygady, przed wybuchem wojny w 95 proc. byli cywilami.

Bucza - miejsce rosyjskich zbrodni wojennych

Bucza, miasto na północny zachód od Kijowa, zostało zajęte przez wojska rosyjskie wkrótce po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Według ukraińskiej prokuratury generalnej, rosyjska armia popełniła tysiące zbrodni wojennych w tym rejonie, a setki ludzi zginęło w samym mieście, zanim zostało wyzwolone.