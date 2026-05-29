Komunikat dotyczący ataku opublikowano w mediach społecznościowych.

Rosyjski atak na turecki statek. Ukraińskie służby ruszyły na ratunek

„Rosja przeprowadziła celowy atak na turecki statek. W nocy przeciwnik za pomocą bezzałogowych statków powietrznych zaatakował masowiec ANT, który pod banderą Vanuatu (krajem armatora jest Turcja) płynął z jednego z portów obwodu odeskiego do Turcji z ładunkiem na pokładzie. W wyniku trafienia w nadbudówkę statku wybuchł pożar” – czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie Telegram.

W wyniku ataku dwie osoby zostały ranne. „Dwóch rannych członków załogi zostało niezwłocznie ewakuowanych łodziami Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy i przetransportowanych do placówki medycznej” – czytamy.

Ukraińskie Siły Morskie podkreślają, że „Rosja nadal celowo stwarza zagrożenie dla międzynarodowego transportu morskiego, atakując infrastrukturę cywilną oraz statki handlowe”.

Niedługo po informacji przekazanej przez Marynarkę Wojenną Ukrainy w serwisie Telegram pojawił się kolejny wpis, tym razem wicepremiera tego kraju, Ołeksija Kułeby.

„Rosja przeprowadziła kolejny atak na cywilną żeglugę na Morzu Czarnym. Wrogie drony przez cały wieczór i noc atakowały trzy zagraniczne statki handlowe, płynące korytarzem morskim. W wyniku trafień na pokładach statków wybuchły pożary, które zostały ugaszone przez załogi” – wskazał Kułeba.

Jak podkreślił polityk, mimo nieustannych ataków ze strony Rosji Ukraina utrzymuje funkcjonowanie korytarza morskiego, a personel portów i załogi statków nadal zapewniają przepływ towarów i globalne bezpieczeństwo żywnościowe.