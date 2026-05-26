Ministerstwo Finansów podsumowało akcję składania zeznań PIT za 2025 r. Rozliczenie obyło się bez wstrząsów, w zeszłym roku nie było bowiem większych zmian w przepisach. Wielu podatników spotkała jednak niemiła niespodzianka – musieli zapłacić sporo więcej niż wcześniej. Według obliczeń Ministerstwa Finansów (podajemy za PAP) płacących 32 proc. PIT jest już ponad 2,4 mln, około pół miliona więcej niż w poprzednim roku.

Nie zanosi się na podwyżkę progu skali PIT

Skąd ten przyrost? Rosną pensje i firmowe zyski, a próg skali się nie zmienia. Obecnie wynosi 120 tys. zł (jest to roczny dochód). Do tej kwoty płacimy 12 proc., powyżej 32 proc. PIT. Ostatnia podwyżka progu została wprowadzona w 2022 r. przez Polski Ład. Na kolejną się nie zanosi. Zaproponował ją już w sierpniu 2025 r. prezydent, ale jego projekt na razie posłów nie zainteresował. Podobnie chyba będzie z wniesionym w kwietniu projektem Polski 2050.

Szybkie zwroty nadpłaconego podatku

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w rocznym rozliczeniu 3,8 mln osób musiało dopłacić podatek. Ale aż w 13,6 mln deklaracji wyszły zwroty. Dlaczego? Bo z większości preferencji, np. ulgi na dzieci, podatnicy mogą skorzystać dopiero w rozliczeniu rocznym. W trakcie roku nadpłacają podatek, odzyskać go mogą po złożeniu zeznania. Zwroty są szybkie, średnio podatnicy czekają na nie 13 dni. Pamiętajmy jednak, że zwrot nie oznacza, iż skarbówka już nigdy nie zainteresuje się naszym zeznaniem.

Twój e-PIT najpopularniejszy

W jaki sposób rozliczają się Polacy? Dominują zeznania elektroniczne (prawie 24 mln deklaracji). Coraz więcej osób (14,8 mln, w tym 1,24 mln przedsiębiorców) korzysta z usługi Twój e-PIT (w której na podatników czekają gotowe lub częściowo przygotowane zeznania). Są jednak też tradycjonaliści – za 2025 r. złożono 1 mln deklaracji w formie papierowej.

Ministerstwo Finansów poinformowało też, że przybywa osób przekazujących 1,5 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego. W rozliczeniu za 2025 r. podatnicy przeznaczyli na szczytne cele 2,6 mld zł (średnia kwota to 199,87 zł).