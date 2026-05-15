Są rozbieżności i dwie linie interpretacyjne. Prawidłowa jest ta niekorzystna dla podatników. Taki jest sens interpretacji ogólnej ministra finansów w sprawie ulgi termomodernizacyjnej.

Przypomnijmy, że może z niej skorzystać właściciel domu, który przeprowadza ekologiczną inwestycję. Ulga polega na odliczeniu wydatków od dochodu (na skali i liniówce) lub od przychodu (na ryczałcie). Wykaz inwestycji premiowanych odpisem jest w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju. Od 1 stycznia 2025 r. wynika z niego, że odliczyć można m.in. wydatki na usługi docieplenia przegród budowlanych i dachów. Odpis jest też na materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych i dachów, wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

Zmiana stanowiska skarbówki w sprawie wymiany dachu

Czy ulga przysługuje na wymianę dachu? Kilka lat temu fiskus się na to zgadzał. Wprawdzie taka inwestycja nie była wymieniona wprost w rozporządzeniu (do końca 2024 r.), ale urzędnicy potwierdzali, że można ją uznać za docieplenie przegród budowlanych. Jednak już dwa lata temu szef KAS zaczął zmieniać wcześniejsze, korzystne dla podatników interpretacje. I robi to nadal. W interpretacjach zmieniających podkreśla, że nie można odliczyć wydatków na wymianę dachu, ulga jest tylko na jego docieplenie (woltę poglądów skarbówki opisywaliśmy m.in. w „Rzeczpospolitej” z 20 kwietnia).

Ulga termomodernizacyjna tylko na docieplenie dachu

Niekorzystną dla podatników wykładnię przypieczętował minister finansów w interpretacji ogólnej. Podkreśla w niej, że w rozporządzeniu nie wskazano wymiany dachu i wykorzystywanych do tego materiałów. Nie można więc odliczyć wydatków na poszycie czy pokrycie dachowe (nie są to materiały izolacyjne, nie służą też ochronie przed zawilgoceniem).

Co zrobić, jeśli podatnik dostanie ogólną fakturę na wszystkie prace związane z dachem? Musi podzielić wydatki, np. na podstawie specyfikacji – wyjaśnia minister finansów.

Numer interpretacji: DD3.8203.2.2024