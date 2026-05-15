Książka Sophie Gilbert „Girl on Girl. Jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie”, przeł. Kaja Gucio, ukazała się w maju nakładem Wydawnictwa Poznańskiego, Poznań 2026 r.

Przez dziesięciolecia feminizm skupiał się na szeroko zakrojonych zmianach strukturalnych: prawie do głosowania, prawie do wyboru reprodukcyjnego, prawie do niebycia dyskryminowaną ze względu na płeć. Sandberg [Sheryl – red.] twierdziła jednak – podobnie jak postfeministki i Spice Girls, które ją poprzedziły – że kobiety powinny zamiast tego skupić się na rozwoju osobistym. Popularny wykład TED Talk z 2010 roku, z którego zresztą wywodzi się jej książka, Sandberg rozpoczęła od stwierdzenia: „Problem polega na tym, że kobiety nie osiągają szczytów kariery zawodowej w żadnej dziedzinie na całym świecie”. Zajmowały one zaledwie dziewięć spośród stu dziewięćdziesięciu stanowisk szefów państw na całym świecie i stanowiły jedynie 13 proc. wszystkich osób zasiadających w parlamentach. Podczas gdy wiele firm debatowało nad takimi rozwiązaniami jak „elastyczny czas pracy, mentoring i programy szkoleniowe dla kobiet”, ona nie chciała o tym rozmawiać. „Dzisiaj chcę skupić się na tym, co możemy zrobić jako jednostki”.