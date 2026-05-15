„Za chlebem. Polscy chłopi w poszukiwaniu ziemi obiecanej”: Aż się piętami nakrywalim i kapelusze pogubilim

Codziennie przywożono rodziny emigrantów i wynoszono z obozu po kilka trumien, zamiast kolonii i rósł cmentarz. W jednym tygodniu rodzina moja zmniejszyła się z sześciu dusz do trzech. Ja dla sąsiada dzieci robiłem trumny, a sąsiad dla moich, groby kopaliśmy razem.

„Zebrało nas się duża gromada chłopów i poślim do kantoru do siefa, ale wszyscy bylim z kijami i zaczenim się upominać zapomogi jaką rząd [brazylijski] nam obiecał dać. Na razie prośbę naszą wysłuchano, ale kazali nam kije poskładać. Jakiem kije poskładali wtenczas na rozkaz siefa jak wypadło czterech czarnych brezeljanów z pałaszami i z rewolwerami i jak zaczęli nam dawać zapomogę to aż się piętami nakrywalim i kapelusze pogubilim” – wspomina polski emigrant do Brazylii spod Opatowa. Na zdjęciu: polscy emigranci w Brazylii

