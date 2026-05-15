Nie jest to pomysł nowy – wcześniej pojawił się on już bowiem w budżecie federalnym rządu Marka Carneya. I choć nie określono w nim dokładnych kwot, kanadyjskie władze zachęcały publicznego nadawcę CBC/Radio-Canada do rozważenia debiutu w konkursie. Inicjatywa wpisuje się też – jak wskazują media – w szersze zbliżenie Kanady z Europą.

Szef Eurowizji: Kanada jest u nas mile widziana

Dyrektor Konkursu Piosenki Eurowizji Martin Green powiedział w rozmowie z BBC, że Kanada może dołączyć do wydarzenia, jeśli zdecyduje się złożyć oficjalny wniosek w tej sprawie. Jak zaznaczył, taki krok nie został jeszcze podjęty, jednak organizatorzy pozostają otwarci na nowych uczestników.

– Wiemy, że Mark Carney chce w pewnym sensie zbliżyć się do Europy – powiedział Green. Dodał również, że organizatorzy „powitają każdego, kto chce podzielać wartości tego wyjątkowego wydarzenia i stanąć na scenie razem z przyjaciółmi”.

Eurowizja 2026 Obecnie trwa 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. Pierwszy półfinał imprezy odbył się 12 maja, zaś drugi – 14. Finał planowany jest na 16 maja w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Koncerty organizuje Europejska Unia Nadawców i austriacki nadawca Österreichischer Rundfunk (ORF). Jest to już trzeci konkurs, który odbywa się w Austrii. W wydarzeniu bierze udział 35 państw.

Choć Eurowizja kojarzona jest przede wszystkim z Europą, to udział w konkursie mogą brać również kraje, których nadawcy należą do Europejskiej Unii Nadawców (EBU). Kanadyjski nadawca publiczny CBC nie jest co prawda pełnoprawnym członkiem organizacji, ale posiada status „członka stowarzyszonego”, co daje możliwość ubiegania się o udział w imprezie.

Kanadyjski rząd: Eurowizja może promować tożsamość kraju

Jak przypomina agencja Reutera, jedynym krajem posiadającym status członka stowarzyszonego EBU, który został dotychczas dopuszczony do udziału w Eurowizji, jest Australia. Otrzymała ona zgodę na start w 2015 r., głównie ze względu na ogromną popularność konkursu w tym kraju.

Pomysł kanadyjskiego udziału w Eurowizji po raz pierwszy pojawił się w listopadzie ubiegłego roku w federalnym budżecie na 2025 r. przygotowanym przez rząd premiera Marka Carneya. W niemal 500-stronicowym dokumencie znalazła się informacja, że rząd współpracuje z CBC nad „zbadaniem możliwości uczestnictwa w Eurowizji”.

Według dwóch źródeł cytowanych przez CBC Carney miał osobiście angażować się w działania dotyczące potencjalnego udziału Kanady w konkursie. Media zwracają uwagę, że wpisuje się to w szerszą strategię rządu polegającą na zacieśnianiu relacji z Europą i stopniowym odchodzeniu od silniejszego ukierunkowania na Stany Zjednoczone.

Do sprawy odniósł się minister finansów Kanady François-Philippe Champagne. Jak podkreślił, udział w Eurowizji mógłby stać się szansą na promocję kraju oraz wsparcie sektora kultury. – Myślę, że to platforma, dzięki której Kanada może zabłysnąć – powiedział Champagne. Dodał, że chodzi także o ochronę kanadyjskiej tożsamości i suwerenności, a jednocześnie o stworzenie możliwości dla przedstawicieli branży artystycznej do pokazania się światu. – Mamy jako Kanadyjczycy wiele do zaoferowania – zaznaczył minister.

Kanada już wcześniej rozważała udział w konkursie

Nie jest to pierwszy raz, gdy Kanada analizuje możliwość uczestnictwa w Eurowizji – w 2022 r. CBC odrzuciło ten pomysł, uznając go za „zbyt kosztowny”.

Jess Carniel – australijska badaczka kultury popularnej i Eurowizji, a także profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Southern Queensland Jess Carniel – oceniła w rozmowie z dziennikiem „The Guardian”, że Kanada musiałaby przekonać EBU, iż jej udział w konkursie byłby korzystny finansowo. – Kanada ma jeszcze wiele pracy do wykonania, jeśli chce dołączyć – stwierdziła. Jak wyjaśniła, Australia przez lata budowała relacje z EBU oraz argumenty ekonomiczne uzasadniające swój udział w popularnej imprezie.

Ekspertka przypomniała też, że jednym z kluczowych elementów australijskiej strategii była wizja stworzenia regionalnego konkursu piosenki dla regionu Azji i Pacyfiku. – Nie chodziło wyłącznie o to, że Australia bardzo kocha Eurowizję. Nie można dołączyć tylko dlatego, że chce się dołączyć – podkreśliła.

Mimo że Kanada nigdy formalnie nie wystąpiła w konkursie jako państwo uczestniczące, na eurowizyjnej scenie pojawiało się już wielu kanadyjskich artystów. Najbardziej znanym przykładem pozostaje Céline Dion, która wygrała konkurs w 1988 r., reprezentując Szwajcarię z utworem „Ne Partez Pas Sans Moi”. Francję reprezentowali z kolei kanadyjscy artyści Natasha St-Pier w 2001 r. oraz La Zarra w 2023 r..

Co istotne, uczestnicy Eurowizji nie muszą posiadać obywatelstwa kraju, który reprezentują, choć część państw wprowadza w tym zakresie własne regulacje.

CBC potwierdziło już, że wysłało swoich przedstawicieli na tegoroczny konkurs w charakterze obserwatorów.