O sprawie szef MSWiA poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Aresztowano pięć osób. Chodzi o napaść na obywateli Ukrainy w Warszawie.

„Zero tolerancji dla agresji. Kilka dni temu na moście Świętokrzyskim w Warszawie brutalnie pobici zostali trzej nastolatkowie, obywatele Ukrainy” – zaznaczył we wpisie opublikowanym w serwisie X Marcin Kierwiński.

Szef MSWiA dodał także, że „w związku z napaścią policjanci zatrzymali pięć osób”. „Obywateli Polski w wieku 15-18 lat. Prowadzone są dalsze czynności procesowe” – wskazał polityk.

