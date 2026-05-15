Zatrzymano pięć osób, które zaatakowały w Warszawie nastolatków, będących obywatelami Ukrainy
O sprawie szef MSWiA poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Sześć nieletnich dziewczyn zaatakowało dwie Ukrainki w Parku Olszyna na Bielanach - wynika z ustaleń policjantów.
„Zero tolerancji dla agresji. Kilka dni temu na moście Świętokrzyskim w Warszawie brutalnie pobici zostali trzej nastolatkowie, obywatele Ukrainy” – zaznaczył we wpisie opublikowanym w serwisie X Marcin Kierwiński.
Szef MSWiA dodał także, że „w związku z napaścią policjanci zatrzymali pięć osób”. „Obywateli Polski w wieku 15-18 lat. Prowadzone są dalsze czynności procesowe” – wskazał polityk.
