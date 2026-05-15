14 maja IMGW przedstawił prognozę długoterminową na cztery miesiące. Zawarł w niej informacje na temat średniej miesięcznej temperatury powietrza oraz miesięcznej sumy opadów atmosferycznych. Dane te zaprezentował jako powyżej normy, w normie lub poniżej normy w odniesieniu do normy wieloletniej z lat 1991-2020. Oto, co może czekać nas w pogodzie od czerwca do września.

Pogoda na lato 2026. IMGW prognozuje ciepły czerwiec

Czerwiec – a więc miesiąc, w którym rozpoczyna się lato i wakacje – może być gorący. Według najnowszej prognozy długoterminowej IMGW średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce ma być wówczas powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Oznacza to, że w czerwcu może być cieplej niż zazwyczaj o tej porze roku.

Z kolei pod względem miesięcznej sumy opadów atmosferycznych miesiąc ten ma mieścić się w normie wieloletniej, a więc nie powinno w tym czasie padać więcej niż w ostatnich latach.

Taka pogoda czeka nas w czerwcu 2026

Prognoza pogody na wakacje. Czeka nas upalny lipiec i sierpień

W czasie dwóch wakacyjnych miesięcy, a więc w lipcu i sierpniu, spodziewać można się gorących dni i fali upałów. Jak bowiem wynika z najnowszej prognozy IMGW, będą to kolejne dwa miesiące, w czasie których w całym kraju średnie temperatury przekroczą normę wieloletnią z lat 1991-2020.

Pod względem opadów atmosferycznych lipiec i sierpień mają być podobne do czerwca. W całej Polsce suma opadów ma mieścić się w tym czasie w normie wieloletniej.

Pogoda na lato 2026. Przed nami dosyć chłodny wrzesień

W prognozie długoterminowej IMGW na lato wyraźnie wyróżnia się – pod względem średniej miesięcznej temperatury powietrza – wrzesień. Nie należy wówczas spodziewać się zbyt wysokich temperatur. W przeciwieństwie do czerwca, lipca i sierpnia ma być to bowiem w całym kraju miesiąc ze średnią temperaturą mieszczącą się w normie z lat 1991-2020. W normie tej we wrześniu w całej Polsce mieścić ma się także miesięczna suma opadów atmosferycznych.

Pogoda na lato 2026. Oto prognoza amerykańskiego modelu CFS

Upalne lato w Polsce prognozuje również amerykański model CFS, na który powołuje się serwis TwojaPogoda.pl.

W czerwcu w Polsce, jak pokazują najnowsze wyliczenia amerykańskiego modelu pogodowego, spodziewać należy się suchej i słonecznej pogody z wysokimi temperaturami. Jedynie w południowej części kraju w pierwszej połowie miesiąca może być deszczowo i burzowo.

Lipiec, według amerykańskiego modelu CFS, ma być gorący ze średnimi temperaturami o 1-2 stopnie powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Spodziewać należy się też fal tropikalnych upałów.

W sierpniu temperatury również mają być wysokie. Jednak miesiąc ten, według amerykańskiego modelu pogodowego, ma być w wielu regionach zdecydowanie bardziej deszczowy i burzowy.