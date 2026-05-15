W ostatnim czasie debata publiczna rozgorzała na skutek zbiórki przeprowadzonej przez influencera Łatwoganga, podczas której zebrano ponad 250 mln zł na rzecz fundacji Cancer Fighters. Nie brakowało głosów twierdzących, że „polska służba zdrowia stoi zbiórkami”. To oczywiście nie jest prawda, ale pytanie, które należy w związku z tym zadać, brzmi: skąd bierze się tak silna niechęć Polaków do publicznej służby zdrowia i finansowania jej z naszych podatków? I dlaczego tak bardzo nienawidzimy państwa i jego instytucji?