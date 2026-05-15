Francuzi nie są świadomi, jak bardzo żyją ponad stan. Koniec państwa dobrobytu

Tego dnia w Paryżu świętowali zwycięstwo zwolennicy starego porządku. 14 października ubiegłego roku Emmanuel Macron dał za wygraną i zgodził się na „zawieszenie” reformy podnoszącej wiek emerytalny z 62. do 64. roku życia. Ustalono, że do tematu wróci prezydent desygnowany w wyborach wiosną 2027 r. Ale dla wszystkich było jasne, że to jest eufemizm. Sondaże od lat wskazują, że faworytem tego starcia jest populistyczna, skrajna prawica, która ani myśli ciąć zabezpieczenia socjalne. A i gdyby ostatecznie do Pałacu Elizejskiego nie wprowadziła się Marine Le Pen lub jej podopieczny Jordan Bardella, nie bardzo wiadomo, jak dałoby się skonstruować w Zgromadzeniu Narodowym większość na rzecz zmian.