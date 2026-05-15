Przez dekady broń atomowa była w Polsce tematem tabu. Nieliczni, którzy go poruszali, nie byli traktowani poważnie. A potem Rosja najechała Ukrainę – i tabu pękło.

W wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego prezydent Karol Nawrocki stwierdził wprost: Polska powinna dążyć do posiadania własnej broni jądrowej. Rok wcześniej premier Donald Tusk mówił w Sejmie, że „Polska musi sięgnąć po najnowocześniejsze zdolności związane także z bronią jądrową i nowoczesną bronią niekonwencjonalną”. Dopytywany na korytarzu sejmowym, poszedł jeszcze dalej: „Bylibyśmy bezpieczniejsi, gdybyśmy mieli własny arsenał nuklearny”. To, co jeszcze niedawno wydawało się nie do pomyślenia, weszło do głównego nurtu debaty. Opinii publicznej nie trzeba przekonywać. Sondaż z 2026 r. (IBRiS dla Radia Zet) pokazał, że 51 proc. Polaków już popiera posiadanie broni jądrowej.